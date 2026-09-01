Último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja hoy: conozca los resultados del 1 de septiembre

La Lotería de la Cruz Roja llevó a cabo este martes 1 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo de su tradicional juego semanal, uno de los más reconocidos en Colombia por su trayectoria y por los recursos que destina a programas de carácter humanitario y social. En esta oportunidad, la edición 3169 puso en juego un millonario plan de premios para los participantes. Como es habitual cada martes, los apostadores estuvieron atentos al sorteo para comprobar si los números de sus billetes resultaban favorecidos con el premio mayor o con alguno de los secos entregados por la lotería. La transmisión del sorteo se realiza entre las 10:30 y las 11:00 de la noche, momento en el que crece la expectativa por conocer a los ganadores de la jornada.



Resultados Lotería de la Cruz Roja hoy 1 de septiembre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja celebró este martes el sorteo número 3168. Estos son los resultados para el premio mayor:

Números ganadores:

Serie:

La entidad realiza sus sorteos semanalmente y pone a disposición de los jugadores la información completa relacionada con las series ganadoras, los premios secos y las aproximaciones una vez concluye el proceso oficial de validación.

Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja y plan de premios

La Lotería de la Cruz Roja cuenta con uno de los planes de premios más atractivos del mercado colombiano. Para el sorteo de este 25 de agosto, los jugadores compitieron por un premio mayor multimillonario, además de varias categorías adicionales de premios secos. Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Un premio mayor de $10.000 millones.

Un seco de 200 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Dos secos de 50 millones de pesos.

Seis secos de 30 millones de pesos.

Quince secos de 20 millones de pesos.

Veinte secos de 10 millones de pesos.

Además de estos premios, la lotería contempla diferentes aproximaciones y modalidades de pago que permiten aumentar las posibilidades de obtener ganancias dependiendo de la coincidencia de números y series. La Lotería de la Cruz Roja fue creada con el propósito de generar recursos destinados a iniciativas humanitarias y sociales, razón por la cual se ha consolidado como una de las loterías más tradicionales del país.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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