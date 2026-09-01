Resultados Super Astro Luna del martes 1 de septiembre de 2026: consulte aquí los números ganadores

Miles de apostadores en Colombia esperan con expectativa la entrega de los resultados oficiales del tradicional juego de suerte y azar Super Astro Luna. A continuación, se presenta la cobertura detallada de los números y el signo zodiacal correspondientes a la jornada del 1 de septiembre de 2026.



¿Qué número cayó en el Super Astro Luna el 1 de septiembre de 2026?

Los sorteos nocturnos de esta modalidad se efectúan diariamente para ofrecer múltiples oportunidades de premio a los jugadores en todo el territorio nacional. En el juego celebrado la noche de este martes, las balotas arrojaron la siguiente combinación:



Número ganador: Pendiente

Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

Para verificar los aciertos, los usuarios deben comprobar minuciosamente las cuatro cifras impresas en su tiquete junto con el signo correspondiente en la boleta oficial registrada antes del cierre del sistema.



¿Cómo funciona el plan de premios de Super Astro Luna?

El juego Super Astro Luna destaca dentro de la oferta de apuestas autorizadas en Colombia por su particular mecánica, la cual combina cuatro cifras numéricas con los doce signos del zodiaco. De acuerdo con el reglamento comercial de la franquicia, el monto entregado varía según la precisión del acierto alcanzado por el jugador respecto al resultado oficial transmitido en directo:



Cuatro cifras más el signo zodiacal acertado: Otorga la mayor retribución del sorteo, pagando hasta 42.000 veces el valor asignado a la apuesta.

Otorga la mayor retribución del sorteo, pagando hasta 42.000 veces el valor asignado a la apuesta. Tres cifras más el signo zodiacal acertado: Representa un incentivo equivalente a 1.000 veces el valor jugado.

Representa un incentivo equivalente a 1.000 veces el valor jugado. Dos cifras más el signo zodiacal acertado: Genera una ganancia de 100 veces el monto apostado.

Adicionalmente, el sistema contempla incentivos para quienes optan por la modalidad de apostar un número único acompañado de todos los signos zodiacales, estrategia orientada a elevar las probabilidades estadísticas dentro de las combinaciones posibles.



¿A qué hora se realiza el sorteo de Super Astro Luna?

La programación oficial del juego establece horarios específicos para la realización de las extracciones:



De lunes a viernes: El sorteo se transmite habitualmente a las 10:50 p. m.

El sorteo se transmite habitualmente a las 10:50 p. m. Sábados: La emisión se lleva a cabo a las 10:42 p. m.

La emisión se lleva a cabo a las 10:42 p. m. Domingos y festivos: La jornada nocturna inicia a las 8:30 p. m.

Requisitos y documentos para reclamar un premio de Super Astro Luna

En caso de resultar favorecido con alguno de los incentivos monetarios del sorteo, el ciudadano debe acudir a un punto de venta o red de distribución autorizada en el país para iniciar el proceso de validación. Para hacer efectivo el cobro, la regulación exige cumplir con los siguientes requisitos:



Presentación del tiquete original: El comprobante físico impreso por la terminal del punto de venta no debe presentar enmendaduras, tachaduras ni tachones, y el código de barras junto a los números impresos debe ser completamente legible. Documentación personal: El ganador debe aportar una copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 %. Formulario de registro: Para montos determinados por la normativa cambiaria y financiera, es indispensable diligenciar la declaración de origen de fondos y el formato del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

Para sumas de menor cuantía, el pago puede efectuarse de forma directa en efectivo dentro de las redes autorizadas como SuRed o SuperGiros. Si el importe alcanza valores superiores a los topes fijados por la administración fiscal (expresados en Unidades de Valor Tributario, UVT), el trámite se formaliza mediante giro bancario o cheque de gerencia previa verificación de la identidad del tenedor.



Retenciones fiscales y ganancias ocasionales en Colombia

Los premios provenientes de juegos de suerte y azar en el territorio colombiano están regidos por las disposiciones tributarias fijadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Al momento de la entrega del dinero, el operador efectúa los descuentos correspondientes por ley:



Retención en la fuente: Se aplica una deducción del 20 % sobre el importe bruto del premio cuando la suma iguala o supera los umbrales mínimos normativos (establecidos a partir de 48 UVT).

Se aplica una deducción del 20 % sobre el importe bruto del premio cuando la suma iguala o supera los umbrales mínimos normativos (establecidos a partir de 48 UVT). Impuestos a las ganancias ocasionales: Los pagos liquidados corresponden a ingresos extraordinarios y son declarados según la tarifa vigente fijada en el Estatuto Tributario colombiano para los tributos sobre juegos de suerte y azar.

La entidad liquidadora expide una certificación de retención que sirve de respaldo para la declaración de renta ante las autoridades fiscales correspondientes al periodo gravable en curso.



La importancia de jugar legal y consultar sitios autorizados

La explotación de los juegos de suerte y azar en Colombia está regulada por Coljuegos, el establecimiento público adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público encargada de administrar y supervisar el monopolio rentístico del sector.

Apostar en puntos oficiales garantiza no solo el cumplimiento en la entrega de las sumas ganadas, sino que realiza un aporte directo a los fondos destinados a la salud pública de los colombianos. Los recursos generados por la venta legal de tiquetes de chance y loterías nutren la financiación de la red hospitalaria y el régimen subsidiado del país. Se recomienda a la ciudadanía verificar siempre que el establecimiento o la plataforma digital posea la debida concesión de operación y abstenerse de participar en rifas o sorteos clandestinos que carezcan de respaldo legal.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

