Resultados Lotería del Cauca hoy sábado 3 de octubre: último sorteo y números ganadores

La Lotería del Cauca realiza este sábado 3 de octubre de 2026 una nueva jornada de sorteos que concentra la atención de miles de apostadores en Colombia. El tradicional juego, que se celebra todos los sábados, pone en disputa un premio mayor multimillonario y una amplia bolsa de premios secos y aproximaciones para quienes adquieren sus billetes en los puntos autorizados del país. En esta oportunidad, la entidad desarrolla una nueva edición que despierta gran expectativa entre los jugadores que esperan convertirse en los nuevos ganadores del mercado de las loterías colombianas. De acuerdo con la información difundida por medios especializados y por la dinámica del sorteo, la jornada se lleva a cabo durante la noche de este sábado y cuenta con transmisión en canales oficiales y plataformas digitales. Al momento de la publicación de esta nota, algunos portales informativos mantienen pendiente la actualización definitiva del número y la serie ganadores del premio mayor, debido a que la extracción se realiza en horas de la noche. Sin embargo, los jugadores permanecen atentos a la divulgación de los resultados oficiales para verificar sus billetes e identificar si resultan favorecidos. La Lotería del Cauca se consolida como una de las más reconocidas del país gracias a su tradición y a los montos que entrega en cada sorteo. Además del premio mayor, los participantes tienen la posibilidad de acceder a premios secos y aproximaciones, lo que amplía las opciones de obtener ganancia. Los sorteos movilizan cada semana a compradores que buscan probar suerte mediante números especiales o combinaciones recomendadas. La expectativa aumenta cuando el premio mayor alcanza cifras multimillonarias. Para conocer el resultado oficial, los participantes pueden consultar los canales de comunicación de la entidad. También es muy recomendable conservar el billete en perfecto estado para facilitar cualquier proceso de reclamación legal de las recompensas.

Resultados Lotería del Cauca 3 de octubre

Premio Mayor: 2 4 7 6

Serie: 111

¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca se juega mediante la compra de un billete completo o de fracciones autorizadas por la empresa. Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie determinada. El ganador del premio mayor es quien coincide exactamente con el número y la serie extraídos durante el sorteo oficial. Además, existen premios secos y aproximaciones para otras combinaciones favorecidas durante la velada.

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¿Cuánto cuesta la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca tiene un valor oficial de 16.000 pesos por billete completo, mientras que cada una de sus cuatro fracciones cuesta 4.000 pesos. Los jugadores pueden adquirirlos en distribuidores autorizados o mediante plataformas digitales habilitadas para la venta en todo el país.



¿Qué días juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza sus sorteos ordinarios todos los sábados, generalmente en horario nocturno. Esta periodicidad semanal la convierte en una de las loterías más populares y seguidas por miles de apostadores colombianos.



¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería del Cauca?

Actualmente, la Lotería del Cauca ofrece un atractivo premio mayor de 8.000 millones de pesos colombianos, además de un variado plan de premios secos que complementa la oferta económica de cada sorteo semanal.

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¿Qué hacer si se gana la Lotería del Cauca?

Si una persona resulta ganadora de la Lotería del Cauca, debe conservar el billete original en perfecto estado, evitando tachaduras o enmendaduras. Posteriormente, debe verificar los resultados en los boletines oficiales y acudir a los puntos autorizados para iniciar el trámite de cobro. Asimismo, es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía vigente y cumplir todos los requisitos legales para recibir el dinero correspondiente.