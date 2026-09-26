Resultados Dorado Noche hoy, sábado 26 de septiembre de 2026: números ganadores del sorteo

El chance El Dorado Noche es uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Bogotá y Cundinamarca. Cada día, miles de personas siguen atentamente este juego de apuestas permanentes, que se ha consolidado como una de las opciones más populares dentro de la familia de sorteos El Dorado, integrada también por las ediciones de mañana y tarde. Si participó en el sorteo de este sábado 26 de septiembre de 2026, seguramente está atento a los resultados para confirmar si acertó el número ganador y reclamar alguno de los premios disponibles según la modalidad de juego elegida.

El Dorado Noche se caracteriza por ofrecer una combinación ganadora de cuatro cifras y una cifra adicional conocida entre los jugadores como La Quinta. Esta mecánica permite que los apostadores participen en distintas modalidades autorizadas dentro del chance, ampliando las posibilidades de obtener premios. Además, este sorteo suele concentrar una importante atención porque se realiza en horario nocturno, cuando ya han concluido gran parte de los juegos de chance de la jornada. Por esta razón, muchos jugadores aprovechan las últimas horas del día para probar suerte con sus números favoritos, fechas especiales o combinaciones tradicionales.



Resultados El Dorado Noche del 26 de septiembre de 2026

De acuerdo con el sorteo realizado esta noche, estos son los números ganadores:



Número ganador:

La Quinta:

Con estos resultados, los participantes ya pueden comparar los números registrados en sus comprobantes para verificar si obtuvieron algún premio en las diferentes modalidades habilitadas.



¿Cómo jugar El Dorado Noche?

Una de las características que ha mantenido la popularidad de este chance es la facilidad de participación. Los jugadores pueden elegir un número comprendido entre 0000 y 9999, apostando a que coincida total o parcialmente con la combinación que resulte favorecida en el sorteo oficial. Dependiendo de la modalidad seleccionada, es posible ganar acertando una, dos, tres o las cuatro cifras del número ganador. Asimismo, algunas apuestas incluyen la posibilidad de jugar con La Quinta, lo que puede aumentar las oportunidades de obtener un premio. Los sorteos de la familia El Dorado son ampliamente reconocidos en Bogotá y municipios cercanos, donde diariamente miles de personas participan a través de puntos autorizados y canales digitales habilitados por los operadores oficiales.

Si encuentra coincidencias entre su apuesta y el resultado oficial, el primer paso es revisar cuidadosamente el comprobante de juego. Es importante que el documento se encuentre en buen estado y no presente tachones, alteraciones o enmendaduras que puedan afectar el proceso de validación. Posteriormente, puede acercarse a los puntos autorizados o consultar los canales oficiales del operador para conocer el procedimiento de reclamación correspondiente. El valor del premio dependerá de la modalidad apostada y del nivel de acierto obtenido durante el sorteo. También se recomienda verificar la información únicamente a través de plataformas oficiales y conservar el comprobante hasta completar cualquier trámite relacionado con el cobro.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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