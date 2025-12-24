¿Cómo denunciar abusos en el cobro de carro por aplicación? Supertransporte responde

Durante las festividades de diciembre y el cierre de año, la movilidad en aplicaciones de transporte en Colombia se ha transformado en un verdadero desafío económico para miles de ciudadanos que dependen de las aplicaciones de transporte. Lo que tradicionalmente es una época de celebraciones se ha visto empañada por tarifas que los usuarios califican como "impagables", con incrementos drásticos que han llegado a duplicar o incluso triplicar los costos habituales.



El impacto en el bolsillo es severo. Los ciudadanos indican que trayectos que anteriormente costaban 14,000 pesos ahora se sitúan entre los 28,000 y 30,000 pesos. En situaciones extremas, y durante horas pico, servicios que solían costar 20,000 pesos han llegado a dispararse hasta los 70,000 pesos, lo que genera una fuerte demanda de regulación por parte de los usuarios. Por su parte, plataformas como DiDi sostienen que estos aumentos se deben a criterios objetivos como la alta demanda, la distancia, el tiempo de solicitud y la disponibilidad de vehículos para mantener un balance en el mercado.

Ante esta situación, el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, ha aclarado la posición de la entidad frente a estas plataformas. Piñeres explicó en Noticias Caracol que, si bien las plataformas en no son ilegales, lo que permanece fuera de la reglamentación es la prestación del servicio público en vehículos particulares. Sin embargo, dijo que muchas de estas aplicaciones ya integran taxis, los cuales sí están bajo una regulación específica.

Sobre cómo los ciudadanos pueden defenderse y denunciar abusos en los cobros a través de estas herramientas digitales, el superintendente Piñeres explicó que el pago debe hacerse no solo con el valor de la aplicación sino con el taxímetro: "Lo que está mal es que si uno toma plataformas pero usa el servicio de taxi, lo que debe regular el valor de la tarifa es el taxímetro, no lo que diga la plataforma, porque hoy no está reglado ni por el ministerio que los valores de costo sean por origen destino; para eso se utiliza el taxímetro”.



Frente a cómo quejarse ante este tipo de casos, el funcionario indicó que, “aunque se tome la plataforma, si pide vehículo de transporte público tipo taxi, haga que le coloquen el taxímetro y se puede quejar con la Superintendencia si le están cobrando más de lo que legalmente deberían cobrarle".



Para comprender este fenómeno, las fuentes sugieren que el funcionamiento de las aplicaciones en diciembre es similar a una subasta en una plaza de mercado abarrotada: cuando miles de personas intentan comprar el mismo producto al mismo tiempo, el precio sube no por el valor intrínseco del bien, sino por la desesperación de quienes compiten por obtenerlo.



Cobros en terminales de transporte, en la lupa de Supertransporte

Por otro lado, el panorama en las terminales de transporte terrestre para quienes viajan por Colombia en bus también presenta irregularidades. El superintendente Piñeres advirtió que, aunque existe un régimen de libertad de precios para aerolíneas y empresas de buses, esto no autoriza el abuso sobre tarifas ya establecidas y publicadas.

Al respecto, Piñeres explicó el procedimiento de denuncia y las sanciones en las terminales: "Cuando en taquilla está mostrado el valor del tiquete, por decir Bogotá-Cartagena 170,000 pesos, y la gente está cobrando 300,000 o 320,000 y está excedido, ahí sí entra la superintendencia dentro de sus competencias a hacer la investigación para sancionar a las terminales y a las empresas que estén cometiendo el abuso. Las sanciones para las empresas pueden ir desde 1 hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes".

