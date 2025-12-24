En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cómo denunciar abusos en el cobro de carro por aplicación? Supertransporte responde

¿Cómo denunciar abusos en el cobro de carro por aplicación? Supertransporte responde

Además de los cobros desproporcionados en las aplicaciones de transporte en las fiestas decembrinas, el superintendente también explicó qué hacer si en las terminales de buses también están cobrando por encima de lo estipulado.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de dic, 2025
