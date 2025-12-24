En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO VITAL
GRIPE H3N2
COLFUTURO
NOVENA
CASO EPSTEIN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Semanas requeridas para pensión en mujeres de Colombia bajarán en 2026: ¿cómo será cambio?

Semanas requeridas para pensión en mujeres de Colombia bajarán en 2026: ¿cómo será cambio?

Desde el próximo año inicia la respectiva reducción en el número de semanas de pensión para las mujeres trabajadoras en Colombia. El viceministro del Trabajo dio detalles al respecto y explicó cómo funcionará tal reducción.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Traslado de pensión
Pensión en Colombia -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad