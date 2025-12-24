Semanas requeridas para pensión en mujeres de Colombia bajarán en 2026: ¿cómo será cambio?

Las mujeres trabajadoras en Colombia contarán con una importante novedad para 2026. Durante el año entrante, el tiempo de cotización requerido para acceder a la jubilación se reducirá considerablemente, como parte de la ejecución de uno de los cambios principales en el sistema pensional nacional. Con dicha disminución en el número de semanas exigidas para obtener tal beneficio, el Gobierno nacional busca compensar las cargas de cuidado históricas que han recaído principalmente sobre la población femenina: madres, hermanas o abuelas que, durante gran parte de sus vidas, sostuvieron las labores de mantenimiento del hogar sin remuneración alguna.

Por lo anteriormente expuesto, desde el próximo año el umbral de aportes para que una mujer se pensione pasará de las 1.300 semanas actuales a 1.250. Esta reducción es solo el primer paso de un proceso gradual en el que se pretende disminuir el total de cotizaciones exigidas hasta alcanzar las 1.000 semanas en el año 2036. En conversación con Noticias Caracol, el viceministro del Trabajo, Iván Jaramillo, dio detalles al respecto:

"A partir de 2026 se reduce el número de semanas cotizadas para las mujeres con el fin de conseguir su pensión. (...) Vamos a reducir el requisito de densidad de cotización en compensación por sus cargas de cuidado históricas en 50 semanas para el próximo año. (...) Actualmente, un trabajador se pensiona con un mínimo de 1.300 semanas, esto es 26 años de labores. Desde 2026 se exigirán a las mujeres 1.250, un año menos respecto a los hombres, y la cifra irá disminuyendo paulatinamente hasta llegar a 2036, donde se requerirán solo 1.000 semanas como una medida afirmativa".



¿Cómo serán las reducciones progresivas?



Anualmente, el número de semanas necesarias para que las colombianas alcancen su jubilación bajará de forma escalonada hasta llegar a las 1.000. El proceso se aplicará de la siguiente manera en un plazo de diez años:



2026: 1.250 semanas.

1.250 semanas. 2027: 1.225 semanas.

1.225 semanas. 2028: 1.200 semanas.

1.200 semanas. 2029: 1.175 semanas.

1.175 semanas. 2030: 1.150 semanas.

1.150 semanas. 2031: 1.125 semanas.

1.125 semanas. 2032: 1.100 semanas.

1.100 semanas. 2033: 1.075 semanas.

1.075 semanas. 2034: 1.050 semanas.

1.050 semanas. 2035: 1.025 semanas.

1.025 semanas. 2036: 1.000 semanas.

¿Qué pasará con quienes tengan hijos?

Respecto a otras disposiciones de la reforma pensional, tales como la reducción de semanas para mujeres con hasta tres hijos, el panorama todavía no es claro. Según explicó el viceministro Jaramillo a este medio de comunicación, para establecer la entrada en vigencia de tal beneficio se debe esperar una decisión final de la Corte Constitucional, pues la medida se encuentra suspendida. "La reducción de 50 semanas por hijo está prevista en el artículo 36 de la reforma pensional, Ley 2381. Esta norma, recordemos, está suspendida por orden del auto 841 de la Corte. Habrá que esperar el fallo definitivo", agregó el funcionario.

