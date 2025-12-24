En vivo
Día 9 de la Novena de Navidad, 24 de diciembre: el nacimiento del Niño Jesús

Día 9 de la Novena de Navidad, 24 de diciembre: el nacimiento del Niño Jesús

Este 24 de diciembre finaliza la tradicional Novena de Navidad, reuniendo a las familias y comunidades para recibir al Niño Jesús con las oraciones, gozos y villancicos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de dic, 2025
Las dos versiones de los gozos que se cantan en las novenas de Navidad en Colombia: "Jesús, viva"
Getty Images

