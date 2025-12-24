En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
NOVENA
GRIPE H3N2
CASO EPSTEIN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados sorteo extraordinario de la Lotería de Boyacá hoy, 24 de diciembre: los números ganadores

Resultados sorteo extraordinario de la Lotería de Boyacá hoy, 24 de diciembre: los números ganadores

El sorteo extraordinario de la Lotería de Boyacá incluye un premio mayor de $25.000 millones, varios premios extraordinarios y una modalidad adicional de entrega inmediata denominada 'Raspa y Gana'.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Resultados sorteo extraordinario de la Lotería de Boyacá hoy, 24 de diciembre: los números ganadores
Resultados sorteo extraordinario de la Lotería de Boyacá hoy, 24 de diciembre. -
Getty Images/ Lotería de Boyacá

Publicidad

Publicidad

Publicidad