Resultados sorteo extraordinario de la Lotería de Boyacá hoy, 24 de diciembre: los números ganadores

La Lotería de Boyacá lleva a cabo este 24 de diciembre su tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad, correspondiente al sorteo número 0017. Esta jornada especial se ha consolidado como una de las más esperadas del año por los jugadores, al coincidir con la celebración de la Nochebuena y cerrar el calendario especial de sorteos de fin de año.

Cada diciembre, este sorteo reúne a miles de participantes en distintas regiones del país, quienes adquieren sus billetes con la expectativa de obtener alguno de los premios establecidos dentro del plan extraordinario. La tradición se ha mantenido a lo largo de los años como una de las fechas más representativas para la Lotería de Boyacá.



Resultados EN VIVO sorteo extraordinario Lotería de Boyacá 24 de diciembre

Números ganadores:

Serie:

El billete del Sorteo Extraordinario de Navidad tiene un costo de $30.000 pesos colombianos. Puede adquirirse de manera presencial a través de los loteros autorizados o en puntos de venta como Paga Todo, Efecty, SuperGiros, Gana, Sípaga, MercaLoterías y Jer.



Plan de premios sorteo extraordinario de la Lotería de Boyacá

Para esta edición, la Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de $25.000 millones, cifra que la ubica entre las loterías que entregan mayores montos en Colombia. En este grupo también se encuentra la Lotería de Medellín, cuyo premio principal asciende a $16.000 millones, además del Baloto, que concentra uno de los acumulados más altos del país. Además del premio mayor, el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería de Boyacá cuenta con un amplio plan de premios adicionales. Entre ellos se destacan:



Un premio extra Súper Navideño de $2.000 millones.

Un premio extra Fortuna de $700 millones.

Un premio extra Alegría de $300 millones.

Un premio extra Ilusión de $100 millones.

Dos premios extra Esperanza de $50 millones cada uno.

20 premios Optimismo de $20 millones.

44 premios Valentía de $10 millones.

Este esquema permite que un mayor número de billetes resulte beneficiado durante el sorteo, ampliando las opciones de premio más allá del incentivo principal.



Premios adicionales en especie incluidos en el sorteo

El sorteo extraordinario también contempla premios en especie que complementan el plan económico. De acuerdo con la información oficial, se entregarán dos camionetas Toyota Land Cruiser Prado, así como la posibilidad de participar por una vivienda.

Adicionalmente, se sortearán bicicletas eléctricas, tabletas, relojes inteligentes y billetes de recambio. Estos premios forman parte del conjunto de incentivos que acompañan el sorteo especial de Navidad.



La modalidad ‘Raspa y Gana’ como novedad del sorteo

Una de las incorporaciones para esta edición es la modalidad ‘Raspa y Gana’, un sistema que permite a los jugadores conocer de forma inmediata si obtuvieron algún premio adicional al momento de adquirir su billete.



Mediante esta dinámica se entregan premios instantáneos, como dispositivos electrónicos, parlantes, relojes inteligentes y recambios por billetes de lotería. Este mecanismo no reemplaza el sorteo principal, sino que funciona como un complemento adicional para los participantes.



Horario y transmisión del Sorteo Extraordinario de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Boyacá está programado para iniciar a las 10:40 de la noche, hora local. La transmisión se realizará en vivo a través del Canal 13 y por plataformas digitales autorizadas, lo que permitirá a los jugadores seguir el desarrollo del sorteo en tiempo real.



Una vez concluido el evento, los resultados oficiales serán publicados por los canales habituales de la lotería.

