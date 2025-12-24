Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 24 de diciembre: números ganadores

La Lotería de Manizales anunció un nuevo sorteo con un premio mayor de $2.600 millones, una cifra que sin duda despertará la emoción de los aficionados a los juegos de azar. El sorteo se llevará a cabo el miércoles 24 de diciembre a las 11:00 p.m. y contará además con premios secos y de aproximación, aumentando las oportunidades de ganar.

Esta fecha será aún más especial, ya que coincidirá con los sorteos de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle, convirtiendo la noche en un momento de gran expectativa para los seguidores de estas apuestas en Colombia. Los interesados podrán seguir la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de YouTube y Facebook de la Lotería de Manizales, lo que permitirá disfrutar de la experiencia de manera más cercana e interactiva, fortaleciendo la confianza en el sorteo.

Resultados EN VIVO Lotería de Manizales miércoles 24 de diciembre

Estos son los resultados oficiales de la Lotería de Manizales de este miércoles:



Número ganador :

: Serie:

Plan de premios de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor de $2.600.000.000, la Lotería de Manizales ofrece múltiples premios adicionales que recompensan a quienes acierten parcial o totalmente el número ganador:



Premios secos

2 premios de $300 millones

3 premios de $200 millones

5 premios de $100 millones

10 premios de $80 millones

10 premios de $60 millones

10 premios de $50 millones

10 premios de $40 millones

1 premio especial de $1.807.229

Premios de aproximación

Tres últimas cifras: 9 premios de $12.048.193

Tres primeras cifras: 9 premios de $12.048.193

Dos primeras y última: 9 premios de $12.048.193

Primera y dos últimas: 9 premios de $12.048.193

Dos últimas cifras: 80 premios de $2.289.157

Dos primeras cifras: 80 premios de $2.289.157

Última cifra: 887 premios de $144.578

Número ganador en cualquier orden: 23 premios de $12.650.602

¿Cómo jugar la Lotería de Manizales?

Participar en la Lotería de Manizales es un proceso sencillo y accesible para cualquier persona mayor de edad en Colombia. Los interesados pueden adquirir sus billetes en numerosos puntos de venta autorizados, entre ellos tiendas de chance, droguerías y supermercados. También existe la posibilidad de comprar los boletos por internet a través de plataformas como Lottired, lo que facilita la participación desde cualquier parte del país.

Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, acompañado de una serie. El jugador puede optar por comprar el billete completo o solo una fracción, conocida como "parte". El premio que corresponde en caso de ganar dependerá de la cantidad de fracciones adquiridas: a mayor número de fracciones, mayor será el valor del premio recibido.

Los sorteos se llevan a cabo semanalmente y están supervisados por las entidades reguladoras, lo que asegura total transparencia. La selección de los números se hace mediante mecanismos aleatorios y, además del premio mayor, se distribuyen distintos premios secos y de aproximación, ampliando las oportunidades de resultar favorecido.

Quienes eligen jugar desde plataformas digitales solo deben crear una cuenta, escoger su número manualmente o permitir que el sistema lo genere, indicar cuántas fracciones desean y completar el pago. Finalmente, reciben una constancia digital de su compra y pueden revisar los resultados al momento del sorteo para confirmar si han sido ganadores.

