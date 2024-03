El diésel subirá entre 2 mil y 3 mil pesos este 2024, advierte presidente de Ecopetrol

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, advirtió que durante 2024 se prevé que el diésel suba entre 2 mil y 3 mil pesos. Ya el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había dicho que la brecha en el precio del ACPM era de “casi $8.000”, aunque aclaró que no se iba a aumentar de golpe y que el ajuste “llevaría entre 18 meses y 2 años”. En la actualidad, el galón se vende en $9.065.



De acuerdo con el presidente de Ecopetrol, se prevé “un incremento pequeño en el diésel durante el año, entre 2 mil y 3 mil pesos el galón, se puede llegar a ese precio. Son los números que se están analizando”.

Roa hizo esta aproximación al hablar sobre el déficit reportado durante 2023 y el ajuste que se hizo en el precio de la gasolina.

“Los números que hemos estado observando el año anterior, ya habiendo ese déficit tan importante acumulado que tuvo para el país, para la nación, para el fisco nacional esos $69 billones en esos tres años, ese acto de subir el precio de la gasolina, ya hoy estamos por encima del precio de paridad en la gasolina; en diésel sí estamos por debajo, casi por la mitad. La premisa es la política de precios de los combustibles que define el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno nacional, y sobre la que defina, Ecopetrol se allanará a la misma y aplicarla”, señaló.

Agregó que en “2023 cerramos con un déficit de los recursos asignados como del orden de 20 billones de pesos, pero la meta sí es que con un incremento pequeño en el diésel durante el año, entre 2 mil y 3 mil pesos el galón, se pueda llegar a ese precio. Son los números que se están analizando”.

Publicidad

Frente a estos datos, Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, manifestó que al hablar "de 3.000 pesos, pues ya tendríamos que hablar casi de 6 millones de pesos mensuales, en donde el sobrecosto va a subir tanto que nuestra operación no va a ser rentable y mucho menos viable al subir todo este valor, y si no lo podemos trasladar al cliente final, que es el mismo generador de carga, tenemos que parar nuestros negocios, nuestro negocio no va a ser rentable por ningún lado".

José Ignacio López, presidente de ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), reconoció que "es un tema delicado, aumentar el precio del diésel podría reducir los márgenes del sector de transporte y seguramente, como parte de la negociación, habrá una discusión de tarifas y fletes".

Publicidad

Sin embargo, sostuvo que "es importante que en la medida en que la inflación en Colombia continúe en descenso, se vaya removiendo este subsidio que no debería estar presente en la economía colombiana".