El Valle del Cauca busca abrir nuevas alianzas comerciales con España: ¿cómo funcionará?

El Valle del Cauca llevará esta semana una agenda económica a España con el objetivo de "evidenciar las ventajas, atractivos y oportunidades" de la región y así atraer inversión extranjera en sectores como agroindustria, logística y energías renovables.

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La exposición comenzó el 4 de mayo y terminará el 8 del mismo mes en ciudades como Madrid, Murcia y Valencia, donde representantes del departamento sostendrán reuniones con empresas e inversionistas interesados en ampliar operaciones hacia América Latina.

De acuerdo con Invest Pacific, la entidad encargada - junto con la Gobernación del Valle y ProColombia - de promover la inversión extranjera, se espera presentar las capacidades productivas, la infraestructura y las condiciones logísticas del departamento como una plataforma para compañías españolas que buscan expandirse en la región.



Agroindustria, uno de los sectores priorizados

Uno de los ejes principales de la misión será la agroindustria, esto porque el Valle del Cauca concentra una parte importante de la producción agrícola nacional y cuenta con áreas destinadas a cultivos agroindustriales, además de infraestructura para el procesamiento y transformación de alimentos.



Las autoridades y representantes empresariales consideran que la región puede resultar atractiva para compañías españolas interesadas en asegurar el suministro de materias primas tropicales o fortalecer cadenas de exportación hacia otros mercados de América Latina.



Otro de los temas que estarán sobre la mesa durante la gira es la capacidad logística del departamento, principalmente porque el departamento cuenta con el Puerto de Buenaventura, principal terminal marítimo colombiano sobre el Pacífico, además de conexiones viales y aéreas que permiten la movilización de mercancías hacia distintas zonas del país y del continente.

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"La Gobernación acompaña esta misión convencida de que fortalecer los vínculos con el empresariado español se traduce directamente en más inversión, más empleo y más desarrollo para los vallecaucanos", señaló Jerson Eduardo Valencia, secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de Gobernación del Valle del Cauca.



Energías renovables y transición energética, entre los temas de interés

La agenda en España también incluirá reuniones relacionadas con proyectos de energías renovables, que busca atraer inversiones vinculadas a generación solar, bioenergía, biogás e iniciativas relacionadas con economía circular.

El departamento cuenta con zonas aptas para proyectos solares y dispone de residuos agroindustriales que pueden ser utilizados para procesos de generación energética. Además, las autoridades regionales consideran que el marco normativo colombiano ofrece incentivos tributarios para este tipo de inversiones.

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Dentro de la estrategia denominada "Valle Verde", la región también pretende promover "oportunidades adicionales en hidrógeno verde, química verde y economía circular"

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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