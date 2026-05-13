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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy 13 de mayo de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este miercóles

Precio del dólar hoy 13 de mayo de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este miercóles

La cifra representa un aumento de $16,07 frente a la tasa anterior y mantiene la tendencia alcista. Vea cómo está en las casas de cambio en las ciudades principales de Colombia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 13 de may, 2026
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Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM miércoles 5 de noviembre
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM lunes 29 de diciembre -
Getty Images

La cotización oficial del dólar en Colombia presentó una nueva variación al alza este miércoles 13 de mayo de 2026. La Superintendencia Financiera certificó la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en $3.775,07 por cada dólar estadounidense, cifra que representa un incremento de $16,07 frente al valor reportado el martes 12 de mayo. Con esta actualización, la divisa estadounidense acumula un comportamiento positivo durante las últimas semanas.

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Hace siete días, la TRM se encontraba en $3.723,33, lo que significa un aumento de $51,74 en comparación con el valor actual. Si se toma como referencia el comportamiento del último mes, el dólar ha subido cerca de $143,58, ya que hace 30 días la tasa se ubicaba en $3.631,49. Pese al incremento reciente, el precio del dólar continúa por debajo de los niveles observados hace un año.

En mayo de 2025, la TRM superaba los $4.218, lo que muestra una reducción anual cercana a los $443.

¿Cómo se ha comportado el dólar en los últimos 30 días?

De acuerdo con los datos publicados para la jornada, hace siete días la TRM se encontraba en $3.707,58, mientras que hace 30 días era de $3.631,49. Esto evidencia un aumento de más de $127 en el último mes. Sin embargo, en la comparación anual el dólar continúa por debajo de los niveles registrados en mayo de 2025, cuando la tasa superaba los $4.239.

Durante los últimos días, la tendencia del dólar en Colombia ha sido catalogada como alcista, luego de varias jornadas consecutivas con incrementos en la cotización oficial. Aunque las variaciones diarias han sido moderadas, el acumulado mensual refleja un cambio importante frente al comportamiento que traía la moneda desde comienzos de año.

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La evolución del dólar seguirá siendo clave durante las próximas semanas, especialmente para sectores relacionados con comercio exterior, turismo, importaciones y pagos internacionales. Mientras tanto, el mercado continuará atento a las decisiones económicas globales y al comportamiento de los inversionistas frente a los activos emergentes.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad
Precio de compra
Precio de venta
Bogotá D.C.
$ 3.610
$ 3.680
Medellín
$ 3.600
$ 3.740
Cali
$ 3.520
$ 3.650
Cartagena
$ 3.750
$ 3.980
Cúcuta
$ 3.640
$ 3.680
Pereira
$ 3.730
$ 3.800

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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