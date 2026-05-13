Precio del dólar hoy 13 de mayo de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este miercóles

La cotización oficial del dólar en Colombia presentó una nueva variación al alza este miércoles 13 de mayo de 2026. La Superintendencia Financiera certificó la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en $3.775,07 por cada dólar estadounidense, cifra que representa un incremento de $16,07 frente al valor reportado el martes 12 de mayo. Con esta actualización, la divisa estadounidense acumula un comportamiento positivo durante las últimas semanas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Hace siete días, la TRM se encontraba en $3.723,33, lo que significa un aumento de $51,74 en comparación con el valor actual. Si se toma como referencia el comportamiento del último mes, el dólar ha subido cerca de $143,58, ya que hace 30 días la tasa se ubicaba en $3.631,49. Pese al incremento reciente, el precio del dólar continúa por debajo de los niveles observados hace un año.



En mayo de 2025, la TRM superaba los $4.218, lo que muestra una reducción anual cercana a los $443.



¿Cómo se ha comportado el dólar en los últimos 30 días?

De acuerdo con los datos publicados para la jornada, hace siete días la TRM se encontraba en $3.707,58, mientras que hace 30 días era de $3.631,49. Esto evidencia un aumento de más de $127 en el último mes. Sin embargo, en la comparación anual el dólar continúa por debajo de los niveles registrados en mayo de 2025, cuando la tasa superaba los $4.239.



Durante los últimos días, la tendencia del dólar en Colombia ha sido catalogada como alcista, luego de varias jornadas consecutivas con incrementos en la cotización oficial. Aunque las variaciones diarias han sido moderadas, el acumulado mensual refleja un cambio importante frente al comportamiento que traía la moneda desde comienzos de año.

Publicidad

La evolución del dólar seguirá siendo clave durante las próximas semanas, especialmente para sectores relacionados con comercio exterior, turismo, importaciones y pagos internacionales. Mientras tanto, el mercado continuará atento a las decisiones económicas globales y al comportamiento de los inversionistas frente a los activos emergentes.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C.

$ 3.610

$ 3.680

Medellín

$ 3.600

$ 3.740

Cali

$ 3.520

$ 3.650

Cartagena

$ 3.750

$ 3.980

Cúcuta

$ 3.640

$ 3.680

Pereira

$ 3.730

$ 3.800



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co