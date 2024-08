¿Es recomendable comprar un carro siniestrado? Esto es lo que debería hacerse

Comprar un carro siniestrado puede parecer una opción atractiva debido a su precio reducido; sin embargo, esta decisión conlleva riesgos significativos que deben evaluarse cuidadosamente. En este artículo, le explicaremos qué aspectos debe considerar y las precauciones que debe tomar si decide optar por esta alternativa.

¿Se le apagó su carro en una subida? No se preocupe, así lo puede arrancar

Antes de considerar la adquisición de un vehículo con historial de siniestro, es crucial entender las implicaciones legales, financieras y de seguridad que esto puede acarrear.

¿Qué son los carros siniestrados?

Un carro siniestrado es aquel que ha sufrido daños significativos a causa de un accidente, robo o cualquier otro evento que haya afectado su estructura o funcionamiento. Estos daños pueden ser tan severos que la aseguradora lo declare como "pérdida total", lo que significa que la reparación del vehículo resultaría más costosa que su valor comercial.

¿Es recomendable comprar un carro siniestrado?

La compra de un carro siniestrado puede ser una buena opción para aquellos que buscan un vehículo a bajo costo y están dispuestos a asumir ciertos riesgos. Sin embargo, es fundamental realizar una inspección exhaustiva del vehículo antes de tomar una decisión.

Publicidad

Según una entrevista del medio Portafolio a Andrés Vega, director técnico de Cesvi-Colombia, se debe tener cuidado con los niveles de reparación que se le haya realizado al vehículo, “Hay unos que son juiciosos y compran los elementos de seguridad (airbags), los sensores, cinturones de seguridad, etc., los cambian, pero también hay reparadores que no son tan juiciosos y los cambian por artículos de quinta, que no son funcionales y a veces los suprimen”.

>>> Elimine los rayones de su carro con estos trucos caseros: quedará como nuevo

De acuerdo con la entrevista, en definitiva, comprar un carro con siniestro dependerá el caso. Evitar la compra de un carro siniestrado es esencial cuando el accidente ha causado daños estructurales tan severos que imposibilitan un correcto alineado y balanceo del vehículo. Estos procedimientos son fundamentales para garantizar la estabilidad y el manejo seguro del automóvil. Si no se pueden realizar adecuadamente, el carro podría presentar problemas de conducción como un desgaste irregular de los neumáticos, falta de control direccional, y un mayor riesgo de accidentes.

Publicidad

Recomendaciones al comprar un carro siniestrado

Informe del vehículo: solicite un informe detallado del carro, incluyendo el historial de accidentes y reparaciones.

solicite un informe detallado del carro, incluyendo el historial de accidentes y reparaciones. Inspección mecánica: llévelo a un mecánico de confianza para que realice una evaluación completa.

llévelo a un mecánico de confianza para que realice una evaluación completa. Prueba de manejo: realice una prueba de manejo exhaustiva para detectar cualquier ruido extraño o problema de funcionamiento.

realice una prueba de manejo exhaustiva para detectar cualquier ruido extraño o problema de funcionamiento. Negociación: intente negociar el precio, teniendo en cuenta las reparaciones necesarias y el valor de mercado del vehículo.

Realizar un peritaje exhaustivo es un paso crucial antes de decidir la compra de un carro siniestrado. Un perito evaluará la viabilidad de la reparación, determinando si es económicamente razonable repararlo o si es preferible dar de baja al vehículo. Además, un experto en peritaje puede detectar daños ocultos que no son visibles a simple vista, como problemas estructurales o en el chasis, que podrían comprometer la seguridad y el rendimiento del automóvil a largo plazo.