¡Pilas! Así están robando datos financieros con el registro de las llaves de Bre-B

Con la implementación del sistema Bre-B, una plataforma del Banco de la República que permite transferencias interbancarias inmediatas y gratuitas, ha surgido una preocupante ola de fraudes digitales que pone en riesgo la información financiera de los ciudadanos. El proceso de registro de llaves, necesario para operar en esta nueva zona de pagos, ha sido aprovechado por ciberdelincuentes que utilizan técnicas como el phishing y el smishing para suplantar entidades bancarias y obtener datos sensibles.

El auge e interés por esta aplicación ha generado un terreno fértil para los estafadores, quienes se valen de correos electrónicos, mensajes de texto y chats de WhatsApp que simulan ser comunicaciones oficiales. Estos mensajes suelen incluir asuntos alarmantes o promesas engañosas, como premios inesperados o bloqueos de cuenta, con el objetivo de captar la atención de la víctima y llevarla a hacer clic en enlaces fraudulentos o compartir información confidencial.

Ante este panorama, el Banco Caja Social ha emitido una serie de recomendaciones para evitar caer en estas trampas digitales. La entidad advirtió que es fundamental que los usuarios desconfíen de cualquier mensaje sospechoso que solicite datos personales o los invite a ingresar a enlaces desconocidos. Además, recalcan la importancia de comunicarse únicamente a través de los canales oficiales de las entidades bancarias.



¿Qué es smishing?

El smishing, una de las modalidades más utilizadas, se realiza mediante mensajes de texto enviados desde números no autorizados. Estos mensajes suelen aprovechar campañas o novedades, como el registro de llaves en Bre-B, para dar credibilidad al engaño. En ellos, se invita al usuario a hacer clic en enlaces que pueden comprometer la seguridad de su cuenta.



¿Qué es phishing?

El phishing se presenta como correos o mensajes que aparentan ser de la entidad financiera, con textos como: “Tu cuenta será bloqueada – acción urgente”; “Te ganaste un premio”; “Detectamos un intento de inicio de sesión desde un nuevo dispositivo”; o “Confirma o acepta la transferencia en este enlace”. El objetivo es que la persona acceda a páginas falsas o comparta información como claves, códigos de verificación o datos personales.

Es fundamental mantener una actitud crítica frente a mensajes que generen urgencia o alarma. Se recomienda verificar cuidadosamente el remitente —ya sea correo electrónico o número telefónico—, no compartir claves ni códigos de seguridad bajo ninguna circunstancia, activar el doble factor de autenticación y evitar realizar transacciones desde redes wifi públicas. Además, se aconseja efectuar cualquier trámite únicamente a través de las aplicaciones oficiales o el sitio web de la entidad bancaria correspondiente.

La implementación de Bre-B representa un avance significativo en la modernización de los pagos en Colombia, pero también exige mayor responsabilidad y precaución por parte de los usuarios. La seguridad digital es ahora más importante que nunca.

Finalmente, el banco dio una serie de recomendaciones de seguridad frente al nuevo proceso de registro de llaves en Bre-B:



No es necesario aceptar una transacción por llave

El registro de llaves no tiene costo

La zona Bre-B está en la aplicación o página web de su entidad financiera

La llave NO es la contraseña

NO es necesario descargar ninguna otra aplicación

Bre-B no tiene cuentas en redes sociales. La información oficial sobre Bre-B se encuentra en la página del Banco de la República y en las páginas de las entidades participantes

Consulte con su entidad financiera en caso de presentar problemas o tener preguntas sobre seguridad.

