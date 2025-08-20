Publicidad

ECONOMÍA
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Subió el precio de la papa en Corabastos hoy, miércoles 20 de agosto de 2025: listado completo

Subió el precio de la papa en Corabastos hoy, miércoles 20 de agosto de 2025: listado completo

Le compartimos la lista completa de precios por kilo y por bulto de productos como la papa, la carne, el pollo y el pescado. Este es el boletín de precios de Corabastos hoy, 20 de agosto.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: agosto 20, 2025 12:42 p. m.
Corabastos, la principal central mayorista de alimentos en Bogotá, cumple una función estratégica en la distribución de productos agrícolas en Colombia. Su operación diaria permite que comerciantes, transportadores, productores y consumidores accedan a información sobre precios, volúmenes y disponibilidad de alimentos. Entre los productos más comercializados se encuentra la papa, un tubérculo de consumo frecuente en los hogares colombianos. El seguimiento de su precio en esta central permite entender dinámicas del mercado, identificar tendencias y tomar decisiones de compra o venta.

Le compartimos los precios actuales de la papa en Corabastos, correspondientes al miércoles 20 de agosto de 2025. La información se basa en los boletines oficiales publicados por la Corporación y en reportes complementarios de plataformas especializadas. Se incluye una lista completa de variedades, precios por kilo y por bulto, así como observaciones sobre la evolución reciente del mercado.

Precio de la papa en Corabastos hoy 20 de agosto de 2025

Según Corabastos, así están los precios del tubérculo este miércoles 20 de agosto de 2025:

  • Papa criolla lavada: el bulto (50 kg) tiene un costo de $215.000 (subió)
  • Papa criolla sucia: el bulto (50 kg) tiene un costo de $145.000 (subió)
  • Papa pastusa: el bulto (50 kg) tiene un costo de $40.000 (estable)
  • Papa R12 industrial: el bulto (50 kg) tiene un costo de $55.000 (estable)
  • Papa R12 negra: el bulto (50 kg) tiene un costo de $55.000 (estable)
  • Papa R12 roja: el bulto (50 kg) tiene un costo de $35.000 (estable)
  • Papa sabanera: el bulto (50 kg) tiene un costo de $195.000 (estable)
  • Papa suprema: el bulto (50 kg) tiene un costo de $35.000 (estable)
  • Papa tocarre: el bulto (50 kg) tiene un costo de $225.000 (estable)

Precio de la mojarra y otros pescados en Corabastos

  • Bagre dorado: el kilo tiene un costo de $26.000 (estable)
  • Bagre pintado: el kilo tiene un costo de $24.000 (estable)
  • Blanquillo gallego: el kilo tiene un costo de $16.000 (estable)
  • Boca chico: el kilo tiene un costo de $17.600 (estable)
  • Cachama: el kilo tiene un costo de $12.000 (estable)
  • Cajaro: el kilo tiene un costo de $20.000 (estable)
  • Camarón tigre: el kilo tiene un costo de $38.000 (estable)
  • Camarón tití: el kilo tiene un costo de $28.000 (estable)
  • Capaceta: el kilo tiene un costo de $18.400 (estable)
  • Caracol almeja: el kilo tiene un costo de $33.000 (estable)
  • Corvina: el kilo tiene un costo de $54.000 (estable)
  • Cucha: el kilo tiene un costo de $12.000 (estable)
  • Doncella: el kilo tiene un costo de $14.000 (estable)
  • Filete de merluza: el kilo tiene un costo de $58.000 (estable)
  • Filete de róbalo: el kilo tiene un costo de $58.000 (estable)
  • Gualajo: el kilo tiene un costo de $28.000 (estable)
  • Mojarra de mar: el kilo tiene un costo de $12.000 (estable)
  • Mojarra o tilapia roja: el kilo tiene un costo de $14.000 (estable)
  • Nicuro: el kilo tiene un costo de $14.000 (estable)
  • Paletón: el kilo tiene un costo de $10.000 (estable)
  • Pelada: el kilo tiene un costo de $25.000 (estable)
  • Pescado seco: el kilo tiene un costo de $32.000 (estable)
  • Pez mero o pollito de mar: el kilo tiene un costo de $21.000 (estable)
  • Pira botón: el kilo tiene un costo de $18.000 (estable)
  • Sierra: el kilo tiene un costo de $23.000 (estable)
  • Toyo tiburón pequeño: el kilo tiene un costo de $24.000 (estable)
  • Trucha arco iris: el kilo tiene un costo de $19.800 (estable)
  • Valentón: el kilo tiene un costo de $35.000 (estable)

Precio de la carne en Corabastos hoy, miércoles 20 de agosto

  • Cadera: el kilo tiene un costo de $30.000 (estable)
  • Chatas: el kilo tiene un costo de $37.000 (estable)
  • Costilla: el kilo tiene un costo de $18.000 (estable)
  • Lomo: el kilo tiene un costo de $46.000 (estable)
  • Pierna: el kilo tiene un costo de $30.000 (estable)
  • Sobrebarriga: el kilo tiene un costo de $24.000 (estable)

Precio del pollo en Corabastos hoy, miércoles 20 de agosto

  • Alas de pollo: el kilo tiene un costo de $16.000 (estable)
  • Menudencias: el kilo tiene un costo de $7.000 (estable)
  • Pechuga de pollo: el kilo tiene un costo de $17.500 (estable)
  • Perniles de pollo: el kilo tiene un costo de $15.000 (estable)
  • Pollo sin vísceras: el kilo tiene un costo de $21.000 (estable)

¿Cómo llegar a Corabastos?

La Central Mayorista de Abastos de Bogotá (Corabastos) está ubicada en la avenida carrera 80 # 2-51 sur, en el barrio Villa Galante, dentro de la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital colombiana. Esta zona es reconocida por su actividad comercial intensa y por ser uno de los principales puntos de distribución de alimentos frescos en el país. Corabastos se encuentra entre dos vías principales: la avenida Ciudad de Cali y la avenida de las Américas, lo que facilita su acceso desde distintos puntos de Bogotá. Además, está cerca de barrios como Patio Bonito, Kennedy Central y El Amparo, lo que la convierte en un nodo estratégico para comerciantes, transportadores y compradores.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

