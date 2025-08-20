Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, miércoles 20 de agosto: los números ganadores.

El chance Dorado es operado por concesionarios autorizados como la Lotería de Bogotá. Este juego se caracteriza por su frecuencia diaria, ya que se realiza tres veces al día: en la franja matutina (Dorado Mañana), al mediodía (Dorado Tarde) y en la noche (Dorado Noche), lo que incrementa las probabilidades de ganar y mantiene el interés constante de los apostadores.



Dorado Mañana

Horario: 10:55 a. m.

Días de sorteo: lunes a sábado (excepto festivos).

Transmisión: canales oficiales y plataformas digitales.

Dorado Tarde

Horario: 3:25 p. m.

Días de sorteo: lunes a sábado (excepto festivos).

Transmisión: Canal Uno y medios digitales.

Dorado Noche

Horario: 10:30 p. m.

Días de sorteo: lunes a sábado (excepto festivos).

Transmisión: plataformas digitales y resultados en línea.

El funcionamiento del chance Dorado es sencillo. El jugador escoge su número y define el valor de la apuesta. Si el número seleccionado coincide con el resultado del sorteo en el orden exacto, se obtiene el premio mayor. También existen premios por aciertos parciales, como las tres últimas cifras, las dos últimas o la última cifra. El monto del premio depende del tipo de acierto y del valor apostado. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras en orden puede otorgar hasta $4.500 pesos por cada peso apostado, mientras que acertar tres cifras paga $400 pesos por peso, dos cifras $50 pesos, y una cifra $5 pesos.



Resultado Dorado Mañana del 20 de agosto de 2025

El número ganador del sorteo 5198 Dorado Mañana de hoy fue el 9647. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de hoy, miércoles 20 de agosto.



Número: 9647

Tres últimas cifras: 647

Tres primeras cifras: 964

Quinta: 7

¿Cómo y dónde reclamar el premio?

En caso de haber acertado el número ganador del sorteo Dorado Mañana, el procedimiento para reclamar el premio está claramente establecido por la normativa vigente. El primer paso consiste en verificar el resultado con el acta oficial del sorteo, disponible en los canales digitales del operador. Esta verificación garantiza que el número corresponde exactamente al sorteado y que la apuesta fue realizada en condiciones válidas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El ganador debe presentarse en el punto de venta autorizado donde realizó la apuesta, llevando consigo el tiquete original, en buen estado y sin alteraciones. En caso de haber apostado a través de una plataforma digital, el comprobante electrónico será válido, siempre que esté registrado correctamente en el sistema.

Publicidad

Para premios menores, el pago puede efectuarse directamente en el punto de venta. No obstante, si el monto supera los $500.000 pesos, algunas empresas pueden requerir que el ganador se dirija a una oficina principal o a una entidad bancaria autorizada. En estos casos, se solicita la presentación de documentos de identificación, como la cédula de ciudadanía, y la firma de un formulario de entrega. Los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la legislación tributaria colombiana. Actualmente, los premios superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.742.784 pesos) están gravados con una retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales. Además, si el pago se realiza mediante transacción bancaria, puede aplicarse el impuesto del 4x1000.

Publicidad

Además, el plazo para reclamar el premio es de un año a partir de la fecha del sorteo. Si el ganador no se presenta dentro de ese periodo, el derecho al premio prescribe y no podrá ser reclamado posteriormente. Por ello, se recomienda actuar con prontitud y conservar el tiquete en un lugar seguro. En caso de que el operador no entregue el premio en un plazo de 30 días, el ganador puede iniciar un proceso legal para exigir el pago.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co