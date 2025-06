Escándalo por sorteo de la Lotería de Medellín: esto dijo el exsubgerente y esposo de la ganadora

Este fin de semana apareció una controversia en torno a la Lotería de Medellín. La esposa de un funcionario de la entidad resultó ganadora de uno de los millonarios premios que se rifan cada semana. El hecho despertó sospechas debido a la cercanía del esposo de la ganadora, quien se desempeñaba como subgerente.

La Procuraduría General de la Nación ordenó apertura inmediata de una indagación previa para esclarecer posibles irregularidades en el sorteo. En un comunicado, la Lotería de Medellín explicó que sí es cierto que la esposa de Rubén Darío Callejas Gómez, exsubgerente de esta empresa de apuestas, resultó ganadora de un premio seco en el sorteo del Día de la Madre que se realizó el 9 de mayo.

"El exfuncionario Rubén Dario Callejas Gómez, quien para ese momento se desempeñaba como subgerente comercial de la Lotería de Medellín, adquirió legalmente un billete que resultó ganador de un premio seco de 1.000 millones de pesos. En cumplimiento de los principios de transparencia. legalidad y responsabilidad institucional, y teniendo en cuenta que se trataba de un funcionario en el momento de la compra del billete, la Lotería de Medellín activó sus protocolos internos y ordenó una auditoria interna", explicó la entidad en un comunicado.

De acuerdo con la empresa, se concluyó que no hubo evidencias de anomalías en los procesos que se tienen establecidos. "La ejecución del proceso, en su gran mayoría de forma automática y con mínima intervención manual, minimiza la posibilidad de errores". Además, la Lotería de Medellín dijo que con la auditoria interna se revisaron 10 horas de video de cámaras de seguridad.

Rubén Darío Callejas renunció a su cargo como subgerente comercial el pasado 26 de mayo, en el marco de los procesos de auditoría. Su esposa, Luisa Jaramillo, dijo que se trató de suerte. "Yo lo que me gané fue un seco de 1.000 millones, que después de descontar todo, pagaron como 664 millones (...) Fue suerte, mi esposo en ese momento sí estaba como subgerente comercial de la Lotería", contó la mujer.



¿Qué dijo el exsubgerente y esposo de la ganadora?

Callejas compartió un video explicando la situación y además publicó un comunicado. "Yo tomé la decisión de retirarme de la Lotería de Medellín para evitar suspicacias y para no tener subjetividad en las investigaciones que se podrían llevar a cabo. Investigaciones que hoy, en el comunicado que emite la Lotería, se puede dar fe que el premio obtenido fue de una manera honrosa", contó el exfuncionario en un video.

"Con el fin de esclarecer públicamente los hechos relacionados con el sorteo 4782 de la Lotería de Medellín, realizado el pasado 9 de mayo de 2025, en el cual resultó ganadora mi esposa, la señora Luisa Jaramillo, con uno de los dos premios secos de mil millones de pesos. En calidad de exgerente comercial de la Lotería de Medellín, cargo que ocupé durante dos meses y medio, quiero manifestar de manera categórica que la adquisición del billete premiado fue realizada de forma absolutamente legal y transparente, a través del Fondo de Empleados de la Lotería, con el único fin de obsequiarlo a mi esposa con ocasión del Día de la Madre", aseguró Callejas en un texto.

Además, el exsubgerente aseguró que el premio que ganó fue de 1.000 millones, no de 16.000 millones como es el premio mayor más reciente. "Es necesario precisar que la indagación ordenada por el señor Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se fundamentó en una premisa errónea ampliamente difundida por algunos sectores: que la señora Luisa Jaramillo, esposa de quien suscribe este comunicado, habría sido ganadora del premio mayor por dieciséis mil millones de pesos. Tal información es falsa".

Ese premio mayor se lo ganó otra persona. Por último, Callejas explicó que los señalamientos de ser cuota política también son falsos. "Aclaro también que nunca he pertenecido ni pertenezco al partido Centro Democrático, y que jamás he sido cuota política del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con quien no he coincidido en partido ni en grupo político alguno".

