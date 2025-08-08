Publicidad

Resultados de la Lotería de Medellín último sorteo del viernes 8 de agosto: los números ganadores

El sorteo 4795 de la Lotería de Medellín, forma parte del nuevo plan de premios que reparte un total de $42.000 millones. Consulte aquí EN VIVO los números ganadores del premio mayor.

Lotería de Medellín
Por: Valentina Gómez Gómez
|
Actualizado: agosto 08, 2025 10:32 p. m.

La Lotería de Medellín realizará su sorteo número 4795 el viernes 8 de agosto de 2025, a partir de las 11:00 p. m., como parte de su programación semanal. La transmisión en vivo podrá seguirse a través del canal regional Teleantioquia, así como en las cuentas oficiales de la entidad en Facebook y YouTube. Este sorteo hace parte del calendario habitual con el que la Lotería de Medellín entrega atractivos premios semana tras semana. La jornada coincidirá con otros sorteos destacados en el ámbito nacional, como los de la Lotería del Risaralda y la Lotería de Santander.

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín ofrece una variedad de premios secundarios, conocidos como "secos", que se otorgan a quienes logren coincidencias parciales con el número o la serie ganadora. Durante el sorteo, las balotas que definen tanto el número como la serie premiados son extraídas de una urna. El premio mayor se asigna al billete que coincida exactamente con ambos elementos, aunque también se entregan premios por aciertos parciales, ya sea solo con el número o únicamente con la serie.

Resultados de la Lotería de Medellín viernes 8 de agosto EN VIVO

Estos son los resultados de la Lotería de Medellín para este viernes, 8 de agosto de 2025:

  • Números ganadores:
  • Serie:

Plan de premios Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín cuenta con una estructura de premios que incluye múltiples niveles de recompensa. El premio mayor se entrega al billete que acierte de forma exacta las cuatro cifras del número ganador y la serie correspondiente, y equivale a un monto bruto de $16.000 millones. Además de este gran acumulado, se otorgan premios por coincidencias parciales, conocidos como "premios secos", los cuales se reparten en diferentes categorías y valores. Para el sorteo en curso, la Lotería dispuso la siguiente distribución de premios secos:

  • 1 premio seco de $1.000 millones
  • 3 premios secos de $700 millones
  • 5 premios secos de $100 millones
  • 5 premios secos de $50 millones
  • 10 premios secos de $20 millones
  • 15 premios secos de $10 millones

Cada billete de la Lotería de Medellín está compuesto por tres fracciones. Es posible participar adquiriendo una sola fracción, cuyo valor aproximado es de $7.000, o el billete completo por $21.000. Los billetes pueden comprarse a través de tres canales: loteros autorizados en puntos de venta físicos, terminales electrónicos como Baloto, Gana o Paga Todo Para Todo, y la plataforma digital Lottired.net.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Medellín?

Para hacer efectivo un premio de la Lotería de Medellín, el ganador debe cumplir con los requisitos establecidos por la entidad. Es indispensable presentar el billete ganador en buen estado, junto con el documento de identidad original.

  • Premios hasta por $5 millones: Pueden reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados o en la sede principal de la Lotería de Medellín.
  • Premios superiores a $5 millones: Deben gestionarse previamente a través de la línea gratuita nacional 01 8000 941160, donde se brindará la información necesaria para el trámite. Estos premios se pagan únicamente mediante consignación bancaria; no se realizan pagos en efectivo.
  • Premios de billetes digitales: Si el billete fue adquirido por medios electrónicos, el usuario debe ingresar al portal oficial de la Lotería de Medellín, acceder a la sección “Mis premios” y seguir el proceso indicado.

Todos los premios están sujetos a la normativa fiscal vigente. Del valor bruto se descuenta un 17% correspondiente al impuesto para ganadores. Además, si el monto supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplica una retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales. Estos valores son consignados directamente a la DIAN antes de realizar el pago al beneficiario.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

