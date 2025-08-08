Publicidad

Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios último sorteo del viernes 8 de agosto

Las loterías de Medellín, Risaralda y Santander ofrecen un atractivo plan de premios que suma miles de millones de pesos distribuidos en diversas categorías. Siga aquí EN VIVO todos los resultados de los sorteos.

Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios último sorteo del viernes 8 de agosto. -
Getty Images/ Lotería de Medellín, Santander y Risaralda
Por: Valentina Gómez Gómez
|
Actualizado: agosto 08, 2025 10:33 p. m.

Como es costumbre cada viernes, las loterías de Medellín, Risaralda y Santander llevaron a cabo sus tradicionales sorteos nocturnos, en los cuales se ofrecieron atractivos premios encabezados por sus respectivos acumulados del premio mayor. Las transmisiones oficiales de este viernes 8 de agosto se realizaron a través de sus canales regionales: Teleantioquia para la Lotería de Medellín, Telecafé para la Lotería del Risaralda y el Canal TRO para la Lotería de Santander. Asimismo, los sorteos estuvieron disponibles en vivo mediante plataformas digitales como YouTube y Facebook Live, facilitando que los apostadores siguieran el desarrollo del evento desde cualquier lugar.

Resultados Lotería de Medellín sorteo 4795

En su edición número 4795, la Lotería de Medellín entregó un premio mayor de $16.000 millones. Reconocida como una de las loterías más tradicionales de Colombia, su esquema de juego se basa en la selección de un número de cuatro cifras acompañado por una serie específica. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
  • Números ganadores:
  • Serie:

Plan de premios Lotería de Medellín

Además del premio mayor, los jugadores cuentan con la oportunidad de ganar mediante diversas categorías adicionales, conocidas como premios secos, que otorgan recompensas en diferentes valores. Asimismo, se entregan premios por aproximaciones al número ganador, lo que incrementa las posibilidades de recibir algún tipo de incentivo económico.

  • 1 premio seco de $1.000 millones
  • 3 premios secos de $700 millones
  • 5 premios secos de $100 millones
  • 5 premios secos de $50 millones
  • 10 premios secos de $20 millones
  • 15 premios secos de $10 millones

Resultados Lotería del Risaralda sorteo 2910

La Lotería del Risaralda celebró su sorteo número 2910 este viernes 8 de agosto, entregando un premio mayor de $2.333 millones. Esta tradicional lotería ha ampliado su plan de premios con modalidades especiales que buscan atraer a distintos perfiles de apostadores. Estos son los números ganadores:

  • Números ganadores:
  • Serie:

Entre las alternativas que ofrece se destacan sorteos temáticos como Escalera Millonaria, Compra Auto, Pa’l Negocio, entre otros, los cuales otorgan premios fijos de alto valor y se han consolidado como parte del atractivo habitual del juego.

Plan de premios Lotería del Risaralda

  • Premio mayor: $2.333 millones
  • Escalera millonaria: $45 millones
  • Compra Auto: $45 millones
  • Pa’ l Negocio: $40 millones
  • Seco Cafetero: $35 millones
  • Pa’ la Beca: $30 millones
  • Seco de Lujo: $25 millones
  • Seco de Paseo: $20 millones

Resultados Lotería de Santander sorteo 5031

De manera simultánea, la Lotería de Santander realizó su sorteo número 5031, en el cual se disputó un premio mayor de $10.000 millones. Esta lotería mantiene un formato tradicional basado en la selección de un número de cuatro cifras más una serie, complementado con varias categorías de premios secos que amplían las posibilidades de ganar. Estos son los resultados de hoy:

  • Números ganadores:
  • Serie:

El valor total entregado en cada sorteo incluye una variedad de premios intermedios, lo que permite que un mayor número de apostadores accedan a recompensas económicas.

Plan de premios Lotería de Santander

  • Premio mayor: $10.000.000.000
  • Premio seco de: $1.000.000.000
  • Premio seco de: $100.000.000
  • Premio seco de: $50.000.000
  • Premio seco de: $20.000.000
  • Premio seco de: $10.000.000
  • Premio seco de: $5.000.000

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co

