Aplazan pruebas del Icfes en 32 municipios de Colombia por manifestaciones: lo que debe saber

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció este viernes 8 de agosto que la aplicación de las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, programadas para el próximo domingo 10 de agosto, será aplazada en 32 municipios del país. La decisión se tomó debido a las manifestaciones que se presentan en el departamento de Boyacá, las cuales han impedido el traslado del material necesario para la jornada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un comunicado oficial, el Icfes informó: “Debido a las manifestaciones que se presentan actualmente en el departamento de Boyacá y que han impedido el traslado del material necesario para la aplicación de las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, se ha tomado la decisión de aplazar la jornada de aplicación programada para el domingo 10 de agosto”.

La medida impactará a 22.570 personas citadas en 27 municipios de Boyacá, así como a dos municipios de Cundinamarca y tres de Santander. El organismo no especificó cuáles son las localidades de estos últimos departamentos, pero indicó que el aplazamiento se mantendrá hasta que se garantice la logística y seguridad necesarias.

Publicidad

Según el Icfes, “una vez se cuente con las condiciones logísticas y de seguridad necesarias que permitan garantizar la movilidad de los examinandos, el traslado del material de evaluación y la operación del personal asignado, el Icfes reprogramará la aplicación de las pruebas, en coordinación con los sitios de aplicación y las autoridades competentes”.

La nueva fecha se dará a conocer por los canales oficiales, lo que significa que los estudiantes y sus familias deberán permanecer atentos a la página web de la entidad y a sus redes sociales.

Publicidad

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO