Aplazan pruebas del Icfes en 32 municipios de Colombia por manifestaciones: lo que debe saber

El Ministerio de Educación informó que la decisión de suspender la presentación de las pruebas en varios municipios de tres departamentos se tomó por manifestaciones que se reportan en Boyacá. Le contamos los detalles.

Pruebas Icfes
Está completamente prohibido el uso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos durante las pruebas Icfes. -
ICFES
Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
|
Actualizado: agosto 08, 2025 04:33 p. m.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció este viernes 8 de agosto que la aplicación de las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, programadas para el próximo domingo 10 de agosto, será aplazada en 32 municipios del país. La decisión se tomó debido a las manifestaciones que se presentan en el departamento de Boyacá, las cuales han impedido el traslado del material necesario para la jornada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En un comunicado oficial, el Icfes informó: “Debido a las manifestaciones que se presentan actualmente en el departamento de Boyacá y que han impedido el traslado del material necesario para la aplicación de las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, se ha tomado la decisión de aplazar la jornada de aplicación programada para el domingo 10 de agosto”.

La medida impactará a 22.570 personas citadas en 27 municipios de Boyacá, así como a dos municipios de Cundinamarca y tres de Santander. El organismo no especificó cuáles son las localidades de estos últimos departamentos, pero indicó que el aplazamiento se mantendrá hasta que se garantice la logística y seguridad necesarias.

Según el Icfes, “una vez se cuente con las condiciones logísticas y de seguridad necesarias que permitan garantizar la movilidad de los examinandos, el traslado del material de evaluación y la operación del personal asignado, el Icfes reprogramará la aplicación de las pruebas, en coordinación con los sitios de aplicación y las autoridades competentes”.

La nueva fecha se dará a conocer por los canales oficiales, lo que significa que los estudiantes y sus familias deberán permanecer atentos a la página web de la entidad y a sus redes sociales.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...
LAURA NATHALIA QUINTERO.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.
LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO

