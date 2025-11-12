Esta es la millonaria multa de la Superfinanciera a Bancolombia por fallas en sus canales digitales

La Superintendencia Financiera de Colombia informó este miércoles que, por medio de la resolución 1866 de 2025, sancionó a Bancolombia con una multa de 500 millones de pesos por las fallas que presentaron sus canales digitales los días 3, 4 y 5 de junio de 2024. El organismo de control estableció que hubo un "presunto incumplimiento de los principios de debida diligencia y transparencia e información cierta, suficiente y oportuna".

Durante estos días, fallaron las App (Personas y Empresas), las Sucursales Virtuales (Personas y Empresas), Bancolombia a la Mano y PSE. En su momento, Bancolombia explicó que se debió a una "interrupción de la disponibilidad" de la "plataforma tecnológica principal iSeries Medellin".

Asimismo, estableció que "el pago deberá efectuarse a más tardar el día hábil siguiente al de la fecha" de la resolución. En caso de no realizarse el pago en ese día, "se causará un interés equivalente a una y media veces (1.5) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo período". La consignación deberá acreditarse ante el organismo dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en la que se expidió la resolución.



Noticia en desarrollo..

