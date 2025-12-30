¿Quiénes pueden tramitar la cédula digital gratis en 2026? Lista completa de beneficiarios

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que mantiene para 2026 un régimen de exoneraciones que permite a ciertos grupos acceder de manera gratuita a trámites relacionados con la cédula digital, la tarjeta de identidad y los registros civiles. La medida, respaldada por normas constitucionales y resoluciones vigentes, busca garantizar el derecho a la identidad y el acceso efectivo a otros derechos fundamentales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para 2026, estas exoneraciones continúan vigentes gracias a varias resoluciones que obligan al Estado a promover la igualdad material y adoptar medidas en favor de personas y poblaciones discriminadas o marginadas. La norma establece que la gratuidad aplica tanto para la expedición de duplicados y rectificaciones de documentos de identificación, incluida la cédula en sus distintos formatos, como la de policarbonato y la digital, como para las copias y certificados del registro civil, siempre que se cumplan los requisitos de acreditación de la condición de vulnerabilidad.



Las personas que pueden tramitar la cédula digital gratis en 2026

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil registra en su página web de trámites y servicios, en 2025 la cédula digital es gratuita para aquellas personas que la soliciten por primera vez, es decir, para los jóvenes que alcancen la mayoría de edad y tramiten su cédula de ciudadanía. Además, los siguientes grupos poblacionales están cobijados también por la exoneración del pago:



Población desplazada por la violencia, debidamente reconocida por las autoridades competentes.

debidamente reconocida por las autoridades competentes. Víctimas del conflicto armado, inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), conforme a la Ley 1448 de 2011 y sus modificaciones.

inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), conforme a la Ley 1448 de 2011 y sus modificaciones. Personas clasificadas en los niveles 0, 1 y 2 del Sisbén, según las bases de datos oficiales y la metodología vigente del Departamento Nacional de Planeación.

según las bases de datos oficiales y la metodología vigente del Departamento Nacional de Planeación. Personal desmovilizado, desvinculado o en proceso de reincorporación, certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA) o por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

desvinculado o en proceso de reincorporación, certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA) o por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Personas pertenecientes a la comunidad LGBTI en condición de vulnerabilidad, con certificación expedida por la alcaldía o personería municipal.

con certificación expedida por la alcaldía o personería municipal. Personas con discapacidad en condición de pobreza, acreditadas por autoridades locales.

en condición de pobreza, acreditadas por autoridades locales. Habitantes de calle , certificados por alcaldías o personerías.

, certificados por alcaldías o personerías. Personas víctimas de catástrofes o desastres naturales, con constancia de la autoridad municipal, departamental o distrital.

con constancia de la autoridad municipal, departamental o distrital. Personas repatriadas que requieran asistencia y ayuda social del Estado, debidamente certificadas.

debidamente certificadas. Personas privadas de la libertad, recluidas en centros carcelarios, penitenciarios o centros especializados para adolescentes, con certificación del director del establecimiento.

¿Cómo se aplica la exoneración del trámite de la cédula digital?

Para algunos grupos, como las personas en niveles bajos del Sisbén o las víctimas del conflicto armado, la Registraduría verifica directamente la información en sus bases de datos institucionales. En otros casos, el ciudadano debe presentar un comprobante o certificación expedida por la autoridad competente que acredite su condición.

La norma también aclara que este beneficio cobija a colombianos residentes en el exterior, quienes pueden adelantar el trámite a través de los consulados.



Requisitos para tramitar la cédula digital en Colombia

Para poder descargar y activar la Cédula Digital en Colombia, se deben cumplir algunos requisitos previos:



Dispositivo compatible: Se requiere un teléfono móvil con sistema operativo Android 9.0 o superior, o iOS 12 o superior. Esto es esencial para descargar la aplicación 'Cédula Digital Colombia', que es la plataforma a través de la cual se gestionará la cédula electrónica.

Se requiere un teléfono móvil con sistema operativo Android 9.0 o superior, o iOS 12 o superior. Esto es esencial para descargar la aplicación 'Cédula Digital Colombia', que es la plataforma a través de la cual se gestionará la cédula electrónica. Cédula física: Es necesario tener una cédula física previamente emitida. En el caso de los jóvenes que tramitan la cédula por primera vez, deberán seguir el procedimiento para obtenerla antes de activar la versión digital.

Además, los precios actuales de 2025 se mantienen para 2026 hasta que la Registraduría dictamine los nuevos precios. El costo de obtener la cédula digital aumentó en 2025 a $72.450 COP y seguirán los siguientes precios en otros trámites:



Copia física del registro civil: $10.300 COP.

Copia del registro civil en línea: $17.850 COP.

Cédula de ciudadanía en policarbonato y cédula digital: $72.450 COP.

Duplicado o rectificación de la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: $64.100 COP.

Duplicado o rectificación de la tarjeta de identidad azul biométrica: $62.900 COP.

Certificación excepcional de información ciudadana: $5.750 COP.

Certificación excepcional de nacionalidad (física): $5.750 COP.

Certificación excepcional de nacionalidad (digital): $17.400 COP.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co