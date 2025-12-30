En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
AUMENTO UPC
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Con el nuevo salario mínimo, ¿cuánto más debe pagar por seguridad social si es independiente?

Con el nuevo salario mínimo, ¿cuánto más debe pagar por seguridad social si es independiente?

El aumento del salario mínimo para 2026, fijado en un 23% por decreto del Gobierno nacional, no solo impactará a los trabajadores dependientes. Los independientes y contratistas deberán asumir un mayor costo mensual en sus aportes.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Con el nuevo salario mínimo, ¿cuánto más debe pagar por seguridad social si es independiente?
Si soy independiente, cuánto más debo pagar por mi seguridad social. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad