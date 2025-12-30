Con el nuevo salario mínimo, ¿cuánto más debe pagar por seguridad social si es independiente?

A partir del 1° de enero de 2026, el salario mínimo en Colombia será de 2.000.000 de pesos, incluido el subsidio de transporte, , según afirmó el presidente Gustavo Petro.. Aunque este incremento fue presentado por el Ejecutivo como un ajuste orientado a garantizar un ingreso vital familiar, su aplicación tiene efectos directos sobre las obligaciones de quienes cotizan al sistema de seguridad social por cuenta propia.

De acuerdo con el abogado laboral Camilo García, el nuevo salario mínimo se convierte automáticamente en la base mínima de cotización para miles de trabajadores independientes que declaran ingresos iguales o cercanos a un SMMLV, lo que implica un aumento inmediato en los aportes mensuales obligatorios.



¿Cómo se calculan los aportes de un independiente en 2026?

En Colombia, los trabajadores independientes deben asumir el 100% de los aportes a salud y pensión, a diferencia de los empleados dependientes, cuyos pagos se distribuyen entre trabajador y empleador. Para 2026, tomando como referencia el nuevo salario mínimo, los valores quedan de la siguiente manera:



Salud (12,5%):

Sobre una base de $1.750.905, el aporte mensual será de aproximadamente $218.863.

Pensión (16%):

El aporte correspondiente asciende a cerca de $280.145 mensuales.

En conjunto, un trabajador independiente que cotice sobre un salario mínimo deberá pagar $499.008 al mes solo en salud y pensión. A este valor se suma la cotización a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), que varía según el nivel de riesgo de la actividad económica. Para quienes se encuentran en el riesgo máximo, el aporte mensual puede llegar a $121.583.

En ese escenario, el costo total de la seguridad social podría superar los $620.000 mensuales, una cifra que representa un impacto significativo sobre los ingresos de quienes trabajan por prestación de servicios o de manera informal formalizada.



¿Cuánto más se pagará frente a 2025?

Según el análisis de especialistas consultados, los contratistas que en 2026 coticen con base en el salario mínimo pagarán alrededor de $93.310 más al mes en comparación con lo que aportaron durante 2025. Este incremento responde exclusivamente al alza del SMMLV y no a cambios en las tarifas del sistema.



"Si devenga una suma superior al SMMLV se tomará la misma forma que se viene aplicando y es del total de saca el 40% y sobre ese resultado se toman los anteriores porcentajes, claramente, en estos momento los contratistas que aporten con el salario mínimo mensual legal vigente deberán pagar $93.310 más que en el año 2025", explicó el experto.



¿Qué servicios subirán de precio tras el aumento del 23% en salario mínimo 2026?

Viviendas de interés social (VIS)

Las viviendas de interés social guardan una estrecha relación con el salario mínimo, puesto que su precio máximo y los requisitos de ingreso para las familias que desean adquirirlas se definen a partir de este valor. De esta manera, los topes en el costo de los inmuebles tipo VIS, los subsidios estatales e incluso el perfil de las poblaciones aptas para acceder a estas construcciones varían directamente de acuerdo con la actualización de la remuneración básica.



Cuotas moderadoras de salud y aportes a pensión

Aquellos empleados que cotizan sobre la base mínima y los trabajadores independientes también percibirán cambios en sus cuotas moderadoras de salud y en los descuentos mensuales de pensión. Esto se debe a que, según la normativa colombiana, la base de cotización de estos aportes no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente, ajustándose automáticamente cada año.



Costos educativos

Los servicios educativos también podrían presentar eventuales alzas con este ajuste. Esto sucede porque los costos de operación de las instituciones - que suelen elevarse en proporción al sueldo básico - terminan trasladándose a las matrículas y pensiones que paga el estudiantado en general para garantizar la sostenibilidad financiera de los planteles.



