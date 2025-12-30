En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
AUMENTO UPC
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 30 de diciembre: números ganadores

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 30 de diciembre: números ganadores

Este martes se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja colombiana. Conozca los números ganadores, el plan de premios y cómo reclamar su recompensa en caso de resultar victorioso.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 10 de junio de 2025: números ganadores del sorteo 3105
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: números ganadores. -
Getty Images/ Lotería de la Cruz Roja

Publicidad

Publicidad

Publicidad