Este es el precio del dólar hoy, 8 de octubre, en Colombia: así está la TRM

El mercado cambiario en Colombia amaneció este jueves 8 de octubre de 2026 con una jornada clave de estabilización. De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial para hoy se fijó en $3.238,88 COP, marcando un repunte de $22,87 pesos (+0,71%) respecto a la tasa del miércoles ($3.216,01).



Este ajuste rompe temporalmente la racha bajista de las primeras sesiones de la semana y consolida a la divisa estadounidense en la franja de los $3.200 - $3.250 COP.



¿Cómo se comportó el dólar en la última semana?

Durante los últimos siete días, la divisa norteamericana en el mercado interbancario (Spot) ha registrado una volatilidad con sesgo a la baja, pasando de superar los $3.300 a inicios del mes a estabilizarse en su rango actual:



Jueves 1 de octubre: $3.312,84

$3.312,84 Viernes 2 de octubre: $3.307,73

$3.307,73 Lunes 5 de octubre: $3.273,49

$3.273,49 Martes 6 de octubre: $3.209,78

$3.209,78 Miércoles 7 de octubre: $3.216,01

$3.216,01 Jueves 8 de octubre (Hoy): $3.238,88

En el acumulado de los últimos siete días, la TRM registra una reducción neta de $73,96 pesos (-2,23%), lo que evidencia que la revaluación del peso colombiano se mantiene firme en la perspectiva semanal a pesar del leve rebote de la jornada.



Precio del dólar en casas de cambio por ciudades

En el mercado informal y minorista, las casas de cambio operan con márgenes más cercanos al valor en efectivo. A nivel nacional, el precio promedio de compra se ubica alrededor de los $3.200 y la venta promedio cotiza cerca de los $3.310:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedia) Bogotá D.C. $3.252 $3.335 Medellín $3.195 $3.313 Cali $3.165 $3.325 Cartagena $3.100 $3.350 Pereira $3.200 $3.300 Cúcuta $3.300 $3.350

Análisis del mercado minorista: Cúcuta y Bogotá mantienen las tarifas de compra de efectivo más elevadas del país debido a la alta liquidez comercial, mientras que en plazas turísticas como Cartagena la brecha entre compra y venta tiende a ampliarse.



Factores clave que influyen en el precio del dólar hoy

El movimiento de la tasa de cambio en Colombia responde a determinantes globales y locales:

Expectativas sobre el dato de inflación y tasas de la Fed: Los inversionistas globales siguen con atención los indicadores de Estados Unidos para prever los próximos recortes de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Diferencial de tasas local: La postura de política monetaria del Banco de la República mantiene un diferencial atractivo que continúa atrayendo inversión extranjera de portafolio hacia títulos de deuda pública (TES). Comportamiento del petróleo: La cotización de los crudos de referencia internacional (WTI y Brent) ha mostrado fluctuaciones que inciden directamente en el ingreso de divisas al país por exportaciones energéticas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.