En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CASO BLANCA PARDO
MARICARMEN ABASCAL
ESTATUTO ANTITERRORISTA
ROCK AL PARQUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Este es el precio del dólar hoy, 8 de octubre, en Colombia: así está la TRM

Este es el precio del dólar hoy, 8 de octubre, en Colombia: así está la TRM

Conozca cómo se está cotizando el dólar en las diferentes casas de cambio del país.

Por: María Paula González
Actualizado: 8 de oct, 2026
Comparta en:
Dólar Hoy
Foto: Archivo / Freepik

El mercado cambiario en Colombia amaneció este jueves 8 de octubre de 2026 con una jornada clave de estabilización. De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial para hoy se fijó en $3.238,88 COP, marcando un repunte de $22,87 pesos (+0,71%) respecto a la tasa del miércoles ($3.216,01).

Este ajuste rompe temporalmente la racha bajista de las primeras sesiones de la semana y consolida a la divisa estadounidense en la franja de los $3.200 - $3.250 COP.

¿Cómo se comportó el dólar en la última semana?

Durante los últimos siete días, la divisa norteamericana en el mercado interbancario (Spot) ha registrado una volatilidad con sesgo a la baja, pasando de superar los $3.300 a inicios del mes a estabilizarse en su rango actual:

  • Jueves 1 de octubre: $3.312,84
  • Viernes 2 de octubre: $3.307,73
  • Lunes 5 de octubre: $3.273,49
  • Martes 6 de octubre: $3.209,78
  • Miércoles 7 de octubre: $3.216,01
  • Jueves 8 de octubre (Hoy): $3.238,88

En el acumulado de los últimos siete días, la TRM registra una reducción neta de $73,96 pesos (-2,23%), lo que evidencia que la revaluación del peso colombiano se mantiene firme en la perspectiva semanal a pesar del leve rebote de la jornada.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudades

En el mercado informal y minorista, las casas de cambio operan con márgenes más cercanos al valor en efectivo. A nivel nacional, el precio promedio de compra se ubica alrededor de los $3.200 y la venta promedio cotiza cerca de los $3.310:

CiudadPrecio de compra (promedio)Precio de venta (promedia)
Bogotá D.C.$3.252$3.335
Medellín$3.195$3.313
Cali$3.165$3.325
Cartagena$3.100$3.350
Pereira$3.200$3.300
Cúcuta$3.300$3.350

Análisis del mercado minorista: Cúcuta y Bogotá mantienen las tarifas de compra de efectivo más elevadas del país debido a la alta liquidez comercial, mientras que en plazas turísticas como Cartagena la brecha entre compra y venta tiende a ampliarse.

Factores clave que influyen en el precio del dólar hoy

El movimiento de la tasa de cambio en Colombia responde a determinantes globales y locales:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.
  1. Expectativas sobre el dato de inflación y tasas de la Fed: Los inversionistas globales siguen con atención los indicadores de Estados Unidos para prever los próximos recortes de tasa de interés por parte de la Reserva Federal.
  2. Diferencial de tasas local: La postura de política monetaria del Banco de la República mantiene un diferencial atractivo que continúa atrayendo inversión extranjera de portafolio hacia títulos de deuda pública (TES).
  3. Comportamiento del petróleo: La cotización de los crudos de referencia internacional (WTI y Brent) ha mostrado fluctuaciones que inciden directamente en el ingreso de divisas al país por exportaciones energéticas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Relacionados

Dólar Hoy

Economía servicios

Publicidad

Publicidad

Publicidad