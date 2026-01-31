Este será el precio de la gasolina en Colombia, en promedio, con la rebaja de 500 pesos

El Gobierno nacional firmó en Barranquilla una resolución con la que el precio de la gasolina tendrá una reducción de 500 pesos desde el 1 de febrero de 2026. Además, se anunció que en los próximos meses habrá más rebaja del valor de este combustible en el país.



¿Por qué bajó el precio de la gasolina en Colombia?

Según el Gobierno, la reducción es el resultado de un proceso de ordenamiento “justo” del sistema del precio de los combustibles y protección de las finanzas públicas. Además, señaló que la determinación fue evaluada, teniendo en cuenta las proyecciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que indicó que en el país es superior al que se maneja a nivel internacional.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que la medida será contrainflacionaria: “Continuaremos haciendo reducciones mayores al valor de la gasolina, entre otros motivos, porque queremos establecer una medida contrainflacionaria con la reducción del valor de la gasolina y las brechas que se habían abierto entre los precios internacionales y el precio interno, que nos permiten tomar estas decisiones que van a impactar positivamente”.

Sobre otras razones por las que se reducirá el precio de la gasolina en Colombia, los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Minas y Energía, Edwin Palma, dijeron que “la deuda del FEPEC y, porque se apreció el peso colombiano frente al dólar (…) comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”.



El Ministerio de Minas y Energía firmó en Barranquilla la resolución que hará efectiva una reducción en el precio de la gasolina en todo el país.



¿Seguirá bajando el precio de la gasolina en Colombia?

El ministro de Minas aseguró, además, que la reducción en el valor de este combustible se hará “de manera ordenada, gradual y sostenible. Estamos revisando las cifras de manera responsable junto con el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que la promesa del señor presidente empieza a hacerse realidad desde el primero de febrero, con una disminución gradual y progresiva, pensada para cuidar la economía del país y el bolsillo de la gente”.

También señaló el ministro Palma que, para que pueda haber más incrementos en los próximos meses, “vamos a ver cómo se comporta el mercado internacional del crudo, vamos a ver cómo se comporta la tasa representativa del mercado y analizaremos las condiciones. La idea es seguir bajando porque antes se mantenía el precio de la gasolina subsidiado por todos los colombianos y eso era injusto con los programas sociales”.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y energía, el promedio del precio de la gasolina a nivel nacional pasará de 16.057 pesos a 15.557 pesos. Cabe aclarar que este precio puede variar dependiendo de cada ciudad y también de las diferentes estaciones de servicio en el país.

