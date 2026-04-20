Foro Negocios Ditu y Caracol Televisión: Panorama económico y propuestas para el futuro de Colombia

Negocios Ditu, con el apoyo de Caracol Televisión, organiza este lunes 20 de abril el foro “Panorama económico y propuestas para el futuro de Colombia". El espacio cuenta con la presencia de líderes gremiales, expertos y referentes del sector económico del país. El evento inicia a las 9:00 a. m.



"En un momento determinante para el futuro económico del país, cuando las decisiones estructurales marcarán el rumbo de los próximos años" se realiza el foro “un espacio de conversación que busca analizar los principales desafíos y oportunidades en materia económica", se lee en un comunicado del evento.



¿Cómo es el foro "Panorama económico y propuestas para el futuro de Colombia"?

La agenda del foro inicia con el panel “Pulso económico”, un conversatorio enfocado en el panorama macroeconómico de Colombia, las reformas necesarias de cara al próximo Gobierno y la coyuntura internacional con mercados estratégicos.

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En este primer espacio participarán Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria; María Consuelo Araújo, presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura; Javier Díaz, presidente de Analdex; Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech y María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia. Moderará Víctor Grosso, conductor de Negocios Ditu y periodista de Noticias Caracol.

Después seguirá el panel “Visiones de política macroeconómica y fiscal de Colombia”, centrado en propuestas estratégicas para el fortalecimiento económico del país. En este espacio se abordarán temas como sistema tributario, seguridad jurídica, política arancelaria, reducción de la informalidad y reformas estructurales. Participarán Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligent; Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y Crédito Público; Hernando Zuleta, decano de economía de la Universidad de los Andes, entre otros. Moderará el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas.



El evento se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones de Caracol Televisión y será transmitido en vivo a través del ecosistema multiplataforma de Caracol Televisión, con emisión simultánea en DITU por Caracol, Noticias Caracol y Blu Radio, ampliando el alcance de esta conversación clave a millones de colombianos en todo el país.



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