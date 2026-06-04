Así queda el calendario de festivos en Colombia con nuevo feriado: suma más de 10 puentes

El calendario de días festivos en Colombia tendrá una modificación importante a partir de 2026. Con la entrada en vigencia de una nueva ley sancionada por el Gobierno Nacional, el país contará con una jornada adicional de descanso remunerado que será aplicada en todo el territorio nacional. En Colombia, el calendario de festivos está marcado por celebraciones religiosas, fechas patrias y conmemoraciones históricas.

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La norma establece que el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, celebrado tradicionalmente cada 9 de julio, pasa a ser reconocido oficialmente como un festivo de carácter nacional. Esto significa que tanto los trabajadores del sector público como del privado tendrán derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado, en las mismas condiciones que los demás festivos contemplados por la legislación colombiana.

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La decisión se enmarca dentro de una iniciativa que busca destacar la importancia histórica, religiosa y cultural de Chiquinquirá, municipio boyacense considerado uno de los principales centros de peregrinación católica del país.



Nuevo festivo se traslada al lunes 13 de julio

Debido a que la nueva fecha se encuentra cobijada por las disposiciones de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, el descanso no necesariamente se disfrutará el mismo día de la celebración religiosa. La legislación establece que varios festivos deben trasladarse al lunes siguiente con el propósito de generar fines de semana largos y fomentar actividades turísticas y económicas.



En consecuencia, aunque la conmemoración religiosa se realiza cada 9 de julio, en 2026 el descanso remunerado correspondiente se trasladará al lunes 13 de julio, fecha que se convertirá en un nuevo puente festivo para millones de colombianos. Con esta incorporación, julio será uno de los meses con mayor número de jornadas de descanso en el calendario nacional. El nuevo festivo se ubicará apenas una semana antes de la celebración del Día de la Independencia, programada para el lunes 20 de julio.

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La inclusión de esta fecha modifica el número de festivos previstos para 2026. Inicialmente, el calendario contemplaba 18 días festivos oficiales. Con la nueva disposición, la cifra asciende a 19, consolidando a Colombia como uno de los países de la región con más jornadas de descanso remunerado durante el año. Además de crear un nuevo festivo, la ley también rinde homenaje a varios acontecimientos históricos relacionados con la historia, que en este festivo corresponde a Chiquinquirá.

Entre las celebraciones se encuentran los 440 años de la renovación de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, registrada según la tradición católica el 26 de diciembre de 1586, así como los 216 años de la declaración del municipio como Villa Republicana. La normativa también recuerda la visita realizada por el papa Juan Pablo II a la ciudad boyacense en julio de 1986, un acontecimiento que marcó la historia religiosa de la región y que fortaleció su reconocimiento a nivel nacional.



¿Cómo queda el calendario de festivos con el nuevo puente que habrá en Colombia?

Con la incorporación del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, este será el calendario oficial de festivos que quedará vigente en Colombia:



1 de enero (jueves): Año Nuevo

Año Nuevo 12 de enero (lunes): Reyes Magos

Reyes Magos 23 de marzo (lunes): Día de San José

Día de San José 2 de abril (jueves): Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril (viernes): Viernes Santo

Viernes Santo 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

Día del Trabajo 18 de mayo (lunes): Ascensión del Señor

Ascensión del Señor 8 de junio (lunes): Corpus Christi

Corpus Christi 15 de junio (lunes): Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús 29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo 13 de julio (lunes): Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 20 de julio (lunes): Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 de agosto (viernes) : Batalla de Boyacá

: Batalla de Boyacá 17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes): Día de la Diversidad Étnica y Cultural

Día de la Diversidad Étnica y Cultural 2 de noviembre (lunes) : Todos los Santos

: Todos los Santos 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Navidad

La entrada en vigor de esta nueva disposición amplía las fechas de descanso para trabajadores y estudiantes, al tiempo que modifica la planeación de actividades laborales, académicas y turísticas durante el segundo semestre del año. Con el nuevo festivo de julio, Colombia sumará un total de 19 días festivos en 2026 y contará con un puente adicional dentro de su calendario oficial.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co