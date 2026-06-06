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Cepeda pide a cadenas de televisión que organicen debate presidencial; De la Espriella le responde

El candidato del Pacto Histórico hizo la solicitud a Caracol, RCN y RTVC. No obstante, dijo que se requiere "pactar unas mínimas reglas" con el aspirante de Defensores por la Patria.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 6 de jun, 2026
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El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, le pidió a tres medios de comunicación (Caracol Televisión, RCN y RTVC) que organicen el debate con su contrincante Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. No obstante, indicó que, para que se lleve a cabo, solicita "pactar unas mínimas reglas" con la contraparte. "Esperamos que en las próximas horas el señor De la Espriella nombre sus compromisarios", dijo.

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El aspirante del movimiento Defensores de la Patria le respondió: "Cepeda, no vengas a imponer condiciones. Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate". También, recordó que él le había solicitado a la revista Semana que organizara el evento, lo cual fue rechazado por el candidato del Pacto Histórico. No obstante, De la Espriella se mostró dispuesto a realizar el debate: "Cuando sea y como sea, Juan Manuel Restrepo y yo los estaremos esperando a Aida y a ti. Será un gustazo que el país conozca quién es quién".

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Cabe recordar que ninguno de los dos asistió a los debates organizados antes de la primera vuelta, la cual se desarrolló el pasado 31 de mayo y en la que ambos tuvieron las votaciones más altas. Analistas consultados por Noticias Caracol dijeron que estos espacios son de vital importancia para las nuevas votaciones, con el fin de que los ciudadanos conozcan sus propuestas.

"Los debates son espacios importantes de deliberación donde la ciudadanía tiene la oportunidad de entender en una confrontación de ideas cuál es el candidato que mejor se acomoda a sus propias preferencias. Entonces, sobre todo en una segunda vuelta, y sobre todo donde hay un margen de moderados que todavía no ha tomado la decisión, los debates podrían ser espacios importantes para para la los electores y la ciudadanía", dijo el analista político Gabriel Cifuentes.

Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,73% de los votos, mientras que Iván Cepeda, el 40,91%. El organismo electoral resaltó que el proceso se desarrolló con plena regularidad institucional, pues el escrutinio alcanzó el 99,98 % de las más de 122.000 mesas instaladas en el territorio nacional, y la tasa de coincidencia entre el preconteo y el escrutinio oficial fue del 99,94 %.

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Además, el CNE informó que adoptará una medida especial para esta segunda vuelta: las campañas podrán acreditar hasta dos testigos electorales por cada mesa de votación y hasta dos testigos por cada comisión escrutadora, tanto en Colombia como en el exterior. Lo anterior con el propósito "de fortalecer aún más la transparencia y la legitimidad ciudadana en este proceso democrático" y permitir "una mayor presencia de los actores políticos durante la jornada electoral y en el proceso de escrutinio, fortaleciendo las garantías de vigilancia, control y transparencia para todos los participantes".

LAURA VALENTINA MERCADO
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