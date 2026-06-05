Este es el tarjetón para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

En la mañana de este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil reveló el tarjetón de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en el que participarán los candidatos Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores por la Patria, e Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, quienes obtuvieron la mayor votación el pasado 31 de mayo.

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Según la Registraduría, "el orden de las dos fórmulas en la tarjeta electoral será el mismo obtenido en el sorteo realizado el 25 de marzo, mediante el cual se definió la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta (artículo 6 de la Ley 163 de 1994). En consecuencia, la ubicación será la siguiente:



Ubicación 1: Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas.

Ubicación 2: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

Los resultados oficiales indicaron que, tras el escrutinio, Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,73 % del total de sufragios (10'366.143 votos), e Iván Cepeda Castro registró el 40,91 % de la votación (9'703.921 votos). Estas elecciones tuvieron una participación de 23'978.304 colombianos, lo que equivale al 57,88% del total de las personas habilitadas, cifra récord para una primera vuelta desde que este sistema se introdujo con la Constitución de 1991.



CNE anunció nueva medida para la segunda vuelta

De acuerdo con el Consejo Nacional Eelectoral (CNE), en esta ocasión se adoptó una medida especial para la segunda vuelta: las campañas podrán acreditar hasta dos testigos electorales por cada mesa de votación y hasta dos testigos por cada comisión escrutadora, tanto en Colombia como en el exterior. Lo anterior con el propósito "de fortalecer aún más la transparencia y la legitimidad ciudadana en este proceso democrático" y permitir "una mayor presencia de los actores políticos durante la jornada electoral y en el proceso de escrutinio, fortaleciendo las garantías de vigilancia, control y transparencia para todos los participantes".

El plazo para acreditar a los testigos electorales cierra el 18 de junio a las 5:00 p. m. En este proceso el Consejo Nacional Electoral pone a disposición la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales y la aplicación móvil Comitium en Línea —disponible de manera gratuita en App Store y Google Play—, herramienta que durante el 31 de mayo permitió a los testigos acreditados registrar incidencias en tiempo real, fotografiar los formularios E-14 apenas terminado el conteo y verificar credenciales mediante código QR o número de cédula.



El magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente del CNE, extendió un llamado a los candidatos que estarán en la segunda vuelta: “Les extiendo una felicitación y una invitación especial: la historia nos pide que esta segunda vuelta sea un espacio de altura, de ideas constructivas y de empatía por las necesidades de cada colombiano. Les animo a que su mensaje no busque dividir, sino sumar; que el debate sea el vehículo para que el país encuentre los puntos en común que nos permitan avanzar más allá de nuestras diferencias.”



Así se ve el tarjetón de la segunda vuelta presidencial. Registraduría Nacional

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LAURA VALENTINA MERCADO

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