Hacienda radica reforma tributaria en Congreso: plataformas de juegos de azar tributarán

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó la ley de financiamiento (reforma tributaria) en el Congreso de la República.

Bonilla dijo en Noticias Caracol en vivo que “la ley de financiamiento está planteada por 12 billones de pesos, de los cuales hay 3 aspectos importantes: uno es una serie de estímulos tributarios, para contribuir a la reactivación de la economía, otra es la identificación de unos ingresos tributarios, en áreas donde hoy no existe ese gravamen y debería existir. En realidad, no tiene ningún sentido que estemos gravando los distintos juegos de suerte y azar y no gravemos las plataformas. Lo que estamos haciendo es nivelar todos los juegos de suerte y azar”.

#ATENCIÓN | A esta hora el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radica la reforma tributaria en el Congreso.



Reforma tributaria: se le cobrará IVA a vehículos híbridos

En tercer lugar, el ministro explicó que “estamos nivelando la tarifa del IVA de los vehículos híbridos, que realmente no son de transición energética, son altamente consumidores de gasolina y solamente estamos dejando con tarifa diferencial los vehículos eléctricos”.

A las personas que ganan más de 120 millones de pesos, Bonilla especificó que esto “se traduce en el sentido de que, en el impuesto patrimonio, buscamos identificar los activos improductivos, que son los que deben pagar el impuesto al patrimonio. Para eso existe ya una definición de qué es un activo productivo, que es todo aquel que está relacionado con la fuente de los ingresos”.

