Hay ofertas de empleo en el Regiotram de Occidente: más de 330 vacantes en diferentes áreas

La feria de empleo organizada para vincular personal al proyecto del Regiotram de Occidente culmina este viernes 29 de agosto en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Esta iniciativa, desarrollada entre el 26 y el 29 de agosto, ofrece un total de 334 vacantes en distintas áreas laborales, con el objetivo de fortalecer la economía regional y priorizar la contratación de mano de obra local.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La feria de empleo fue organizada por la Gobernación de Cundinamarca, en conjunto con las alcaldías municipales de Funza, Mosquera, Facatativá y Madrid, y el operador del proyecto CFRO (Concesionaria Férrea de Occidente). El propósito principal es facilitar el acceso a oportunidades laborales en el marco de la construcción del Regiotram de Occidente, un sistema férreo que conectará Bogotá con varios municipios de la Sabana Occidente.

Esta es la segunda convocatoria de empleo masiva relacionada con el proyecto. En la primera, realizada en la sede de la Gobernación, se ofertaron 400 vacantes y se recibieron más de 2.400 hojas de vida. Con esta nueva jornada, se proyecta alcanzar cerca de 1.000 empleos generados antes de finalizar el año 2025.



Vacantes de empleo disponibles en el Regiotram

Las 334 vacantes ofertadas en esta feria se dividen en tres categorías principales: vacantes de obra, vacantes administrativas y vacantes profesionales. A continuación, se detallan los perfiles requeridos en cada grupo:



1. Vacantes de obra

Oficiales de obra civil

Ayudantes de obra

Maquinistas y operadores de maquinaria pesada

Conductores de volqueta y mixer

Topógrafos de campo

Inspectores de seguridad y salud en obra

Estas posiciones están orientadas a personas con experiencia en construcción, operación de maquinaria y labores técnicas en campo.



2. Vacantes administrativas

Auxiliar administrativo de obra

Auxiliar contable

Asistente de recursos humanos (apoyo en obra)

Coordinador logístico y de almacén

Estas vacantes están dirigidas a personas con formación técnica o tecnológica en áreas administrativas, contables o de gestión de talento humano.



3. Vacantes profesionales

Abogado junior (apoyo contractual)

Esta posición requiere formación universitaria en derecho y experiencia en procesos contractuales, especialmente en el sector de infraestructura.

Jornadas y lugares de atención

La feria se desarrolló en cuatro municipios del corredor férreo del Regiotram, con jornadas presenciales en los siguientes puntos:



Funza: martes 26 de agosto, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en el Parque Principal.

Mosquera: miércoles 27 de agosto, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Parque Cultural de Mosquera.

Facatativá: jueves 28 de agosto, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la Secretaría de Desarrollo Económico (antigua estación férrea).

Madrid: viernes 29 de agosto, de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la sede La Herrera (Calle 5 No. 4-74).

La jornada de hoy en Madrid marca el cierre de esta feria laboral. Los interesados deben presentarse con su hoja de vida impresa y actualizada para aplicar a las vacantes disponibles.



Los organizadores han indicado que las vacantes están abiertas a residentes de la región, con el fin de garantizar la inclusión de mano de obra local en el desarrollo del proyecto. No se requiere inscripción previa, pero sí es necesario cumplir con los perfiles solicitados y presentar los documentos de soporte correspondientes.

Publicidad

El proceso de selección será realizado por el operador CFRO, en coordinación con las autoridades locales. Las personas seleccionadas serán contactadas posteriormente para continuar con las entrevistas y exámenes médicos, según el cargo. El Regiotram de Occidente es uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la región centro del país. Con una inversión superior a los 3 billones de pesos, busca mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios de la Sabana Occidente, mediante un sistema de tren eléctrico que recorrerá más de 39 kilómetros.

Además de su impacto en transporte, el proyecto ha sido concebido como un motor de desarrollo económico y social. La generación de empleo es uno de sus pilares, con énfasis en la contratación de personal local y la dinamización de la economía regional.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

