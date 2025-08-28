Paso a paso para saber cuánto dinero ha movido en Nequi en lo que va de 2025: link oficial

La plataforma digital Nequi, que funciona como línea de negocio de Bancolombia, puso a disposición de sus más de 25 millones de usuarios un informe semestral en el que cada persona puede consultar cómo ha manejado su dinero durante 2025. El mecanismo se denomina "Tu plata en 2025" y está disponible dentro de la aplicación móvil, en la sección de sugeridos o desde el buscador de servicios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El objetivo de este resumen, según indicó la compañía en un comunicado, es mostrar los montos que entraron o salieron de la cuenta del usuario y así mismo entregarle una "visión general de sus hábitos de uso", como las categorías de gasto más frecuentes en la plataforma hasta el día en que más dinero se movió. Incluso, el sistema asigna un perfil según el comportamiento financiero de cada persona, que puede ir de "Silencioso" a "Leyenda", explicó la compañía.

De acuerdo con cifras de la propia aplicación, Nequi cuenta con más de 25 millones de usuarios en Colombia, de los cuales alrededor de 20,7 millones son activos cada mes. Para todos ellos está disponible el resumen semestral, sin costo adicional y accesible desde cualquier teléfono con la aplicación instalada. El corte actual corresponde al periodo enero–julio de 2025, pero la plataforma prevé seguir habilitando reportes periódicos con información actualizada. Estos son los pasos que debe seguir para consultar el resumen y los principales elementos que encontrará dentro de la aplicación.



¿Cómo consultar el resumen de sus movimientos en Nequi?

Para ingresar al balance de movimientos, la aplicación ofrece tres caminos:



Desde la sección de sugeridos, donde aparece la opción "Tu plata en 2025" .

. A través del buscador de la sección de Servicios , deslizando hasta encontrar el banner que lleva directamente a la herramienta.

, deslizando hasta encontrar el banner que lleva directamente a la herramienta. Mediante la notificación que Nequi envió a los celulares de quienes tienen habilitadas las alertas tipo push.

Una vez dentro, la pantalla principal despliega un mensaje introductorio: "Tu plata tiene algo que contarte". Desde allí, el usuario debe elegir la opción "Empieza aquí" para acceder a los detalles de su actividad. Nequi también dio la posibilidad de acceder por medio de su página web en este link y escanear el código QR que aparece al desplegar el menú de "¿Aún no ves tu resumen" Descúbrelo aquí". Además, en lo que respecta al resumen, Nequi también aclaró lo siguiente:



Si un usuario no registra muchos movimientos, es posible que el sistema no genere un resumen completo.

El informe no reemplaza los extractos oficiales ni los certificados de productos financieros, los cuales deben solicitarse en otras secciones de la aplicación.

El acceso está condicionado a mantener la aplicación actualizada y contar con conexión a internet.

¿Qué información muestra el resumen de movimientos de dinero en Nequi?

El sistema organiza la información en varios apartados que permiten analizar con detalle el movimiento del dinero:



Entradas y salidas: se muestran en gráficas que indican los valores correspondientes. El usuario puede interactuar con cada elemento para ver cifras exactas.

se muestran en gráficas que indican los valores correspondientes. El usuario puede interactuar con cada elemento para ver cifras exactas. Comparación con el año anterior: el informe contrasta los movimientos del primer semestre de 2025 con los del mismo periodo de 2024, lo que permite identificar si aumentaron o disminuyeron los ingresos y gastos.

el informe contrasta los movimientos del primer semestre de 2025 con los del mismo periodo de 2024, lo que permite identificar si aumentaron o disminuyeron los ingresos y gastos. Categorías de gasto: la aplicación clasifica las principales formas en las que se utilizó el dinero y permite que el usuario seleccione las que más lo representan.

la aplicación clasifica las principales formas en las que se utilizó el dinero y permite que el usuario seleccione las que más lo representan. Día de mayor gasto: se señala la fecha en la que hubo mayor salida de dinero, aclarando que no se trata de una sola compra sino de la suma de movimientos hechos en esa jornada.

se señala la fecha en la que hubo mayor salida de dinero, aclarando que no se trata de una sola compra sino de la suma de movimientos hechos en esa jornada. Personas con las que más se movió plata : el sistema pregunta al usuario a quién le envió más dinero y de quién recibió más. Después, confirma si la respuesta es correcta.

: el sistema pregunta al usuario a quién le envió más dinero y de quién recibió más. Después, confirma si la respuesta es correcta. Número total de movimientos: el resumen indica cuántas operaciones se realizaron y calcula un escenario hipotético: cuánto habría ahorrado la persona si hubiese guardado 500 pesos por cada movimiento.

el resumen indica cuántas operaciones se realizaron y calcula un escenario hipotético: cuánto habría ahorrado la persona si hubiese guardado 500 pesos por cada movimiento. Estado de créditos: en caso de tener préstamos con Nequi, se muestra el estado hasta la fecha de corte. Pagos posteriores a esa fecha no se reflejan en el resumen, aunque sí se abonan al crédito real.

en caso de tener préstamos con Nequi, se muestra el estado hasta la fecha de corte. Pagos posteriores a esa fecha no se reflejan en el resumen, aunque sí se abonan al crédito real. Metas y sueños: el sistema ofrece también la opción de crear o actualizar metas de ahorro, con el fin de organizar mejor los recursos.

Nequi clasifica qué tipo de usuario es según sus gastos

Además de las cifras, el resumen clasifica a los usuarios en perfiles, que describen el nivel de uso de la plataforma:



Silencioso: corresponde a quienes casi no utilizan la aplicación, más allá de recibir o hacer una que otra transacción.

corresponde a quienes casi no utilizan la aplicación, más allá de recibir o hacer una que otra transacción. Explorador: usuarios que han empezado a probar diferentes funciones, pero todavía no aprovechan todas las opciones.

usuarios que han empezado a probar diferentes funciones, pero todavía no aprovechan todas las opciones. Pro: personas que ya dominan las funciones básicas, como enviar, recibir y guardar dinero, pero que aún pueden ampliar su manejo con metas, bolsillos o créditos.

personas que ya dominan las funciones básicas, como enviar, recibir y guardar dinero, pero que aún pueden ampliar su manejo con metas, bolsillos o créditos. Leyenda: usuarios que utilizan de manera constante y variada las herramientas de Nequi, organizan sus finanzas y aprovechan todas las funcionalidades.

El propósito de este informe es que los usuarios tengan una visión general sobre cómo han manejado su dinero durante el semestre. Nequi aclaró que no se trata de un extracto detallado ni de un documento con validez tributaria, es más bien una "herramienta pedagógica" que busca generar conciencia sobre los hábitos financieros. Por ejemplo, al mostrar el día con mayor gasto, la aplicación invita a pensar en patrones de consumo; con la comparación frente al año anterior, facilita observar si hubo mejoras o retrocesos; y con los perfiles, ofrece un punto de referencia sobre el nivel de aprovechamiento de la plataforma.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co