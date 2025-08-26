Último plazo para postularse a ofertas de empleo del Dane en 2025: más de 300 vacantes disponibles

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) abrió recientemente su última convocatoria pública a nivel nacional denominada Invitación 012 de 2025, cuyo plazo de inscripciones concluye este martes, 26 de agosto de 2025 o hasta agotar inscripciones. El objetivo de la entidad es integrar a más de 300 personas al Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO), mecanismo que agrupa hojas de vida de ciudadanos interesados en labores relacionadas con la recolección de información estadística.

La convocatoria del Dane, de alcance nacional, se orienta a la estrategia denominada "Transversalidad de encuestas sociales", que corresponde a un conjunto de operativos que la entidad pondrá en marcha desde noviembre de este año y que se extenderán durante nueve meses. Los seleccionados deberán desempeñar funciones en campo, tanto en zonas urbanas como en municipios intermedios, en coordinación con los equipos técnicos de la entidad.

El periodo de inscripciones en las ofertas públicas de empleo del Dane se abrió el 21 de agosto y concluirá el martes 26, salvo que se complete antes el número máximo de postulaciones requeridas. El Dane insistió en que no es posible postularse a más de un rol dentro de la misma invitación pública. Una vez seleccionados, los contratistas comenzarán labores el 1 de noviembre de 2025 y su vinculación tendrá una duración aproximada de nueve meses.



Se acaba plazo para postularse a nueva convocatoria de empleo en el Dane

El Dane estableció cinco categorías de cargos, cada una con responsabilidades específicas y remuneraciones que oscilan entre los 2 y los 3 millones de pesos mensuales. En total son 305 puestos, distribuidos de la siguiente forma:



Sensibilizadores (112 cupos): responsables de realizar acercamientos iniciales con las comunidades y garantizar que los hogares comprendan la finalidad de las encuestas. La asignación mensual será de $2.067.000.

Recuentistas (101 cupos): encargados de levantar la información directamente en los hogares seleccionados para las encuestas sociales. El pago mensual también es de $2.067.000.

Gestores informáticos (65 cupos): darán soporte al manejo de dispositivos, aplicaciones y sistemas informáticos que se utilizan durante los operativos. Su remuneración será de $2.663.000.

Monitores líderes (24 cupos): tendrán a su cargo la coordinación de los equipos de recuento y sensibilización en terreno. El salario definido es de $2.300.000.

Analista de información (1 cupo): estará ubicado en San Andrés y se ocupará de validar y analizar los datos recolectados en el archipiélago. Su asignación mensual será de $2.951.000.

En el caso particular de San Andrés, se habilitaron cinco vacantes: dos para sensibilizadores, dos para recuentistas, un monitor líder y el único cargo de analista de información. La convocatoria cubre 36 municipios en diferentes regiones de Colombia, lo que incluye varias capitales departamentales y ciudades intermedias. Entre los territorios donde se desplegarán los equipos están Arauca, Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Pereira, Pasto y San Andrés. Cada una de estas localidades recibirá personal de campo con el fin de garantizar una cobertura amplia en la recolección de información social, insumo clave para la producción estadística del país.



Requisitos y documentos para postularse a empleos del Dane

Los interesados deben cumplir con una serie de condiciones de formación y experiencia laboral, además de presentar los soportes respectivos. Entre los requisitos más relevantes se encuentran:



Para los ciudadanos varones entre 18 y 50 años, la presentación de la constancia de situación militar definida.

Certificaciones laborales que incluyan funciones desempeñadas, fechas de inicio y finalización.

En los casos de formación técnica, únicamente se aceptan títulos de técnico profesional. No se validan certificaciones de técnicos laborales o de educación para el trabajo.

Los documentos solicitados deben adjuntarse en formato PDF.

La entidad también advirtió que la entrega de información falsa o incompleta será motivo de exclusión y, eventualmente, de sanciones legales.

¿Cómo inscribirse a ofertas de empleo en el Dane?

El procedimiento de registro debe realizarse a través del portal oficial del BPSO (https://bpso.dane.gov.co). El Dane recordó que no se necesitan intermediarios y que el proceso es gratuito. Los pasos son los siguientes:

Cree una cuenta en la plataforma con número de cédula, correo electrónico y datos personales.

Active la cuenta mediante el enlace enviado al correo registrado.

Ingrese al sistema con usuario y contraseña.

Diligencie la hoja de vida en cinco secciones: datos personales, educación media, educación superior, otros estudios y experiencia laboral.

Adjunte los documentos en formato PDF.

Seleccione el rol y municipio de interés y confirmar la postulación.

El Dane advirtió que, una vez enviada la hoja de vida, no es posible realizar modificaciones ni sustituir documentos, por lo que se recomienda revisar todo el material antes de completar la inscripción.

¿Qué es el BPSO, dónde se ofertan vacantes del Dane?

El Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO) es una herramienta institucional del Dane que busca organizar y disponer de un repositorio de hojas de vida de aspirantes a procesos de recolección estadística. Su función es identificar perfiles adecuados y facilitar la vinculación de personal en los diferentes operativos. No obstante, es importante señalar que la inscripción al BPSO no equivale a una contratación automática. La fase contractual constituye un procedimiento independiente, sujeto a la normatividad vigente en materia de contratación pública (Ley 80 de 1993).

Tras el cierre de las inscripciones, la entidad realizará una revisión de los perfiles recibidos. Aquellos que cumplan los requisitos serán convocados a una prueba de conocimientos, que podrá desarrollarse en modalidad virtual o presencial, de acuerdo con las directrices de la entidad. El costo de transporte o cualquier gasto asociado a la presentación de esta prueba será asumido por los propios aspirantes. Asimismo, las notificaciones oficiales, incluidas las citaciones, se enviarán exclusivamente al correo electrónico registrado en la plataforma.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co