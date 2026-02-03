SIC sanciona a popular supermercado de Bogotá por cobrar más de lo anunciado: millonaria multa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a un popular supermercado después de efectuar una visita de protección al consumidor. La entidad dio a conocer los detalles de la sanción impuesta y las normas incumplidas por la empresa, lo que le costó una millonaria multa por incumplimiento y afectación a los derechos.

El establecimiento en cuestión fue el Jenagro 85, que fue multado por cobrar montos superiores a los anunciados y por no garantizar el derecho a recibir las vueltas correctas a sus clientes. La decisión la efectuó la SIC "en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales como autoridad nacional de protección de los derechos de las y los consumidores".



La Superintendencia tomó la decisión del multar al supermercado tras una visita administrativa realizada por la Dirección de Investigaciones para la Protección del Consumidor. "La entidad impuso una multa de $133.452.200 al comprobar el incumplimiento y la afectación de los derechos de las y los consumidores en el desarrollo de las relaciones de consumo que tenían lugar en el establecimiento".



¿Cuáles fueron las fallas del supermercado Jenagro para ser multado?

De acuerdo con el Estatuto de Consumidor y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, "los productores y proveedores deben suministrar información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los bienes y servicios que ofrecen", según explicó la entidad en un comunicado.

El derecho de las vueltas correctas y completas debe estar debidamente mostrado en los espacios de los establecimientos, algo que no fue notado por los funcionarios de la SIC durante la visita al Jenagro 85. "Los consumidores tienen derecho a recibir información permanente y visible sobre la disponibilidad de vueltas correctas, especialmente en las zonas de pago".

Por otra parte, la SIC notó cuenta de que el supermercado no cumplió con la normativa de mantener los precios anunciados con respecto a los cobrados. De acuerdo con la normativa, "el proveedor está obligado a informar al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado".

La SIC aseguró que "al verificar las transacciones realizadas en Jenagro 85, la Dirección encontró que la sociedad vulneró esta obligación, al cobrar valores superiores a los precios anunciados, y ajustar a favor de ella estos valores al momento del pago, obteniendo un beneficio económico indebido. Si bien las diferencias podían parecer mínimas en cada operación individual, al repetirse de manera sistemática, configuraron un lucro ilegítimo, que impacta de forma directa la economía y capacidad adquisitiva de los consumidores".

Además de la millonaria sanción, la entidad ordenó a Jenagro 85 adoptar las medidas internas necesarias para cumplir con las normativas afectadas. "Contra esta decisión procede recurso de reposición y en subsidio apelación", agregaron en el comunicado.

¿Cómo denunciar o demandar un establecimiento ante la SIC?

La Superintendencia de Industria y Comercio indica que la demanda en contra de un establecimiento comercial ante la entidad "busca la reparación o cambio del bien o la devolución del dinero pagado a través de la efectividad de la garantía".

Por otra parte, con la denuncia lo que se busca es "es proteger el interés general y el derecho colectivo de todos los consumidores (...) A través de la denuncia (queja) el consumidor pretende que la Superintendencia inicie una investigación administrativa que podría conllevar a la imposición de una sanción administrativa (multa) a el proveedor, comercializador y/o fabricante".

Para efectuar una acción de denuncia o demanda ante la SIC, el consumidor puede ingresar al sitio web oficial de la entidad. Debe ubicar la sección de "Protección al Consumidor" y después seguir a "Denuncias y Demandas en Materia de Protección al Consumidor". Dependiendo de la acción, debe llenar un formulario y adjuntar pruebas o documentos solicitados para que la acción sea validada por la entidad.