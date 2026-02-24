Mintrabajo ordena cierre de varias áreas en planta de Alpina en Sopó: riesgo para los trabajadores

El Ministerio de Trabajo de Colombia ordenó el cierre de varias áreas de la planta de producción de Alpina ubicada en el municipio de Sopó, departamento de Cundinamarca. La empresa, una de las más conocidas en la industria láctea, deberá corregir los riesgos encontrados durante una visita de inspección y vigilancia.

De acuerdo con Mintrabjo, la jornada inspección a la planta de producción de Alpina se extendió por cerca de 24 horas. Los hallazgos llevaron a que se ordenara la paralización inmediata y provisional de 4 áreas de la planta. "La decisión se fundamenta en riesgos inminentes para la vida de los trabajadores y presuntas prácticas contra la libertad sindical", se lee en un texto de la cartera.



"Ordenamos a Alpina Productos Alimenticios SAS, NIT 860025900-2 no efectuar ninguna retaliación contra las personas que colaboraron con el equipo de inspección o aquellos que tengan el interés de vincularse a organizaciones sindicales que tiene la empresa o a una nueva organización", aseguró Sandra Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección. (Le puede interesar: SIC levanta el cierre a los restaurantes de Andrés Carne de Res: estas fueron las razones).



¿Cuáles fueron los hallazgos en la planta de producción de Alpina?

La Unidad Especial de Investigaciones del Mintrabajo detectó fallas técnicas que representan un peligro para la integridad física del personal de la planta de producción. En el comunicado citan riesgos como "fugas graves de las calderas de vapor, fallas en tanques de lavado que contienen soda cáustica y ácido nítrico, y ambientes de trabajo con temperaturas peligrosamente altas".



Los lugares cuyo cierre fue ordenado tras la visita, al parecer, " ponen en riesgo la salud, la vida y la integridad de la población trabajadora ". El equipo de inspección indicó que esas fueron las causas detectadas para realizar el sellamiento preventivo de las 4 áreas de la planta. Asimismo, confirmaron que se realizaran investigaciones para evitar lesiones, además de proteger los derechos y mantener la dignidad de los trabajadores. (Lea: SIC sanciona a popular supermercado de Bogotá por cobrar más de lo anunciado: millonaria multa).

La Unidad Especial de Investigaciones Especiales del Ministerio del Trabajo calificó la orden de cierre como una medida "urgente, necesaria y proporcional frente a los hechos denunciados y conocidos en el marco de la visita". Tras los hallazgos, la cartera indicó que "en aras de garantizar la prevención, las áreas críticas de la planta permanecerán cerradas hasta que finalicen las investigaciones y se garantice que no habrá lesiones contra los derechos y la dignidad de los trabajadores".