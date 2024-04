¿La reforma pensional es financieramente sostenible en el tiempo?

Uno de los grandes interrogantes que genera la reforma pensional es si el nuevo modelo que se plantea es financieramente sostenible en el tiempo. Mauricio Olivera, vicerrector financiero de la Universidad de los Andes, expresidente de Colpensiones y exministro de Empleo y Pensiones, resuelve esta duda.

¿La propuesta de elevar el umbral a 4 salarios mínimosva en contravía de lo que expertos solicitaban?

Mauricio Olivera: Claro que sí. En Colpensiones todas las pensiones tienen un subsidio: la de 1, la de 2, la de 3, la de 4. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se vaya a pagar la pensión, además de lo que ahorró la persona hay que poner una plata adicional. Entonces, mientras más alto sea el umbral, en el futuro más plata va a tener que poner el Gobierno. Es decir, se aumenta una deuda futura y esto puede afectar las pensiones de los jóvenes. Así que mientras el umbral sea más bajo es mejor.

¿Será una carga económica muy grande para Colpensiones?

Mauricio Olivera: Claro que sí, va a ser una carga en el futuro cuando los que coticen hoy empiecen a pensionarse; va a tocar poner un subsidio mayor, entonces va a ser una carga para Colpensiones, pero como Colpensiones no tiene casi recursos para la política fiscal, todos nosotros con nuestros impuestos tendremos que pagarlo. Y por otro lado, se reduce al mínimo la participación de los fondos privados. Yo creo que hay que buscar un mejor equilibrio entre la participación del sector público a través de Colpensiones y la participación de los fondos privados. Esto es muy importante para la sostenibilidad futura, porque una reforma pensional se hace cada 30 o 40 años, no cada 4. Entonces tenemos que pensar en nosotros, pero también en nuestros hijos y en nuestros nietos.

Las cuentas hasta ahora son que Colpensiones recibiría cerca de $3 billones mensuales adicionales como flujo. ¿Será suficiente para sostener tanta pensión subsidiada en el futuro?

Mauricio Olivera: No señor, porque como lo dije antes, como lo que se ahorra no alcanza para pagar la pensión, siempre hay que poner un peso. Entonces cada peso que entre hoy va a generar una deuda futura porque a ese peso que ha entrado hoy en el futuro toca poner un subsidio. En ese sentido, mientras más alto entre hoy, más subsidio tocará poner en el futuro y eso es lo que pone en riesgo las pensiones, no de nosotros, pero sí de nuestros hijos o nuestros nietos.

El sistema pensional ya tiene un pasivo pensional. ANIF lo calcula 110 puntos del PIB y con la reforma pensional podría subir a 191 puntos del PIB. El Gobierno dice que las cuentas están mal hechas. ¿Qué opina?

Mauricio Olivera: Mientras más alto el umbral, más alta va a ser la deuda en el futuro. Obviamente, la deuda se paga a medida que se van pensionando, eso es el pasivo. Pero mientras más alto el umbral se pone más en riesgo la sostenibilidad financiera en el futuro, las pensiones de los jóvenes o el país va a tener que hacer algún otro tipo de cambios. Ponerles más plata a las pensiones implica poner menos plata del presupuesto nacional en otros sectores como educación o infraestructura, o hacer una reforma tributaria, o eventualmente hacer otra reforma pensional, como ya lo dijo la misma ministra. En algún momento de pronto es necesaria otra reforma pensional para la sostenibilidad. Por eso, no lo suban a cuatro, sería mi recomendación, déjenlo en 2,3, que la presión no va a ser tan grande si el umbral es más bajo.

