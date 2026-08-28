Las alertas y los llamados del minhacienda al sector financiero en el cierre de Asobancaria

Al cierre de la Convención Bancaria, el evento anual más importante del sector financiero en Colombia, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se dirigió a las entidades financieras resaltando la difícil situación fiscal que enfrenta el país y el rol clave de este sector para el crecimiento económico, teniendo en cuenta también las contingencia de la reconstrucción tras el terremoto y el Fenómeno del Niño. "Nosotros lo necesitamos a ustedes hoy, no mañana, no en 10 años, porque ustedes sí tienen capacidad de reacción, y en el corto plazo es lo que el país está necesitando", aseguró.

También, anunció que el Gobierno nacional presentará una ley financiera de reducción de gasto del Estado en vez de plantear nuevos impuestos. Con respecto a proyecto de presupuesto presentado por un monto de 634,9 billones de pesos, indicó que se plantea un recorte de $21,9 billones, cifra que pasará a consideración en el consejo de ministros del gabinete de Abelardo de la Espriella, llevado a cabo este sábado 29 de agosto en Barranquilla.

Gómez inició su intervención diciendo que, en los pocos días que lleva en su cargo, se ha enfrentado a diversos retos, pues tan solo habían pasado 40 minutos en su oficina cuando ocurrió el terremoto. Además, el Congreso de la República devolvió el presupuesto general presentado por el gobierno anterior, el cual "había consumido el 96% del cupo de emisión de Títulos de Tesorería (TES) en los primeros siete meses del año".



En ese sentido, le solicita a las entidades financieras que contribuyan al crecimiento financiero y a incentivar la inversión privada, mientras él se compromete a organizar las finanzas públicas, ante una situación fiscal que califica como crítica. "Está postrada la inversión privada (...) un país que no invierte no puede ser productivo, un país que no invierte naturalmente no tiene un futuro de expansión económica como todos lo desearíamos", dijo.



Las alertas por la situación fiscal de Colombia

En su discurso, el funcionario a cargo de la cartera de Hacienda mencionó que “la verdad cruda es que tenemos una situación fiscal crítica, probablemente, la peor que hemos tenido en nuestra historia. Nuestro balance primario se volvió irónicamente deficitario; eso ha llevado a un aumento de la deuda que se refleja en todas las cifras y sin ninguna duda, si no hacemos nada, es el abismo. Estamos en unos niveles que son absolutamente insostenibles,imposibles de financiar, y que hacen supremamente difícil que la economía pueda operar normalmente. Si no hacemos nada, la deuda llegaría al 82% al final del gobierno”.



Con respecto al balance primario, Gómez explicó que la brecha entre los ingresos y los gastos del país es amplia y no se ha reducido desde la pandemia, pues Colombia recibe 29 billones de pesos de ingreso mensual, y se gasta 40 billones. "El gasto público se desvió de la tendencia 3.5 puntos porcentuales, y nunca volvimos a la senda que traíamos antes. En otros países, después de la pandemia, el gasto tendió a disminuir y acercarse a la tendencia que teníamos antes de la pandemia, ese no fue el caso de Colombia. (...) en el ingreso, no nos salimos de la senda. Deberíamos haber aumentado nuestro nivel de ingresos fiscales para poder cerrar la brecha. Seguimos teniendo una diferencia muy grande entre los ingresos y los gastos del Estado", dijo.

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Resaltó también que la "inflación no sede en nuestro país" y es la "fiebre de la economía". Además, dijo que el crecimiento económico del último año es "muy mediocre, jalonado por el gasto público, una de las peores maneras es cuando depende de lo que hace el gobierno y no de lo que hacen los empresarios".

LAURA VALENTINA MERCADO

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