Chontico Noche resultados último sorteo 28 de agosto de 2026: números ganadores con quinta cifra

Los jugadores del chance Chontico Noche ya pueden consultar los resultados del sorteo realizado este viernes 28 de agosto de 2026, uno de los juegos de azar más seguidos en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Cada noche, miles de apostadores revisan las cifras oficiales con la expectativa de confirmar si obtuvieron algún premio en las diferentes modalidades disponibles. El sorteo se lleva a cabo bajo la supervisión del operador autorizado y forma parte de la oferta permanente de juegos de suerte y azar que diariamente concentran el interés de quienes participan con apuestas de una, dos, tres y cuatro cifras.



Resultados de Chontico Noche del 28 de agosto de 2026

Tras la realización del sorteo nocturno, estos son los resultados que deben verificar los participantes:



Número ganador: 2062

Tres últimas cifras: 062

Dos últimas cifras: 62

Quinta cifra: 3

Los resultados oficiales son publicados por los canales autorizados del juego una vez concluye el proceso del sorteo. Debido a que el juego se realiza en la noche, algunas plataformas pueden tardar algunos minutos en consolidar y divulgar la información definitiva. Uno de los datos más consultados por los apostadores es la denominada quinta cifra o quinta balota, un número adicional que complementa el resultado principal y que forma parte de algunas modalidades de juego.

Por esta razón, muchos participantes no solo verifican las cuatro cifras ganadoras, sino también la balota adicional, ya que puede resultar determinante para ciertos premios y combinaciones contempladas dentro del plan de premios del chance. La quinta cifra se ha convertido en un elemento habitual de consulta para quienes siguen diariamente los sorteos de Chontico, tanto en sus ediciones diurnas como nocturnas.



Cómo funciona el chance Chontico Noche

El mecanismo de participación es sencillo. Cada jugador selecciona una combinación numérica y define el valor de la apuesta en función de la modalidad elegida. Posteriormente, durante el sorteo oficial se extraen los números que conforman el resultado ganador. Para obtener premios de mayor valor es necesario acertar el número completo en el orden exacto. Sin embargo, también existen modalidades que otorgan pagos por coincidencias parciales, como las tres últimas cifras o las dos últimas cifras. Entre las modalidades más populares se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Combinado de cuatro cifras.

Tres cifras directo.

Combinado de tres cifras.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Esta variedad permite que los jugadores encuentren diferentes alternativas de participación según su presupuesto y estrategia de apuesta.



Horario del sorteo Chontico Noche

Chontico Noche cuenta con una programación establecida durante toda la semana. De acuerdo con la información oficial del juego, los sorteos se realizan en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Gracias a esta frecuencia diaria, el juego se mantiene entre los más consultados por los aficionados a los chances regionales en Colombia. En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el comprobante original de la apuesta en buen estado. El documento constituye el principal soporte para adelantar cualquier trámite de pago.

Asimismo, los operadores exigen presentar el documento de identidad y cumplir los requisitos establecidos según el valor del premio obtenido. Para montos superiores pueden solicitarse formularios de validación y certificaciones adicionales. Mientras se consolidan los resultados oficiales completos del sorteo de este 28 de agosto de 2026, los participantes pueden mantenerse atentos a los canales autorizados del juego para confirmar el número ganador, las terminaciones y la quinta cifra correspondiente a la jornada nocturna.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL