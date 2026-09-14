¿Le acertó a la Lotería de Cundinamarca? Resultados último sorteo hoy, lunes 14 de septiembre.

La Lotería de Cundinamarca tiene programada para este lunes 14 de septiembre de 2026 una nueva jornada, en la que se pondrá en juego un plan de premios superior a los $28.071 millones. Uno de sus principales atractivos es el premio mayor de $10.000 millones, que se obtiene cuando coinciden las cuatro cifras del número ganador y la serie correspondiente. Los recursos obtenidos a través de sus ventas generan transferencias destinadas a la salud pública, tanto en el departamento como dentro del sistema nacional, de acuerdo con las disposiciones que regulan este tipo de juegos.

Resultado de la Lotería de Cundinamarca de hoy

El sorteo de este lunes todavía no se ha realizado, por lo que las cifras permanecen pendientes de publicación.



Serie:

Número del sorteo:

Una vez termine la jornada, estos datos podrán ser comparados con el billete adquirido.

¿Cuánto entrega la Lotería de Cundinamarca?

El plan de premios contempla diferentes categorías y montos, de acuerdo con las coincidencias obtenidas y las condiciones establecidas para cada premio.,Entre los principales premios se encuentran:



Balsa Millonaria: $500 millones con serie.

$500 millones con serie. Tunjo de Oro: $300 millones con serie.

$300 millones con serie. Guaca Secreta: $100 millones con serie.

$100 millones con serie. Tres Tesoros: tres premios de $50 millones con serie.

tres premios de $50 millones con serie. 20 Tesoros: premios de $20 millones con serie.

premios de $20 millones con serie. 35 Tesoros: premios de $10 millones con serie.

Además de estas categorías, existen premios asociados con coincidencias parciales de las cifras del premio mayor. Los valores dependen también de si la serie coincide con la ganadora.

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Por ejemplo, acertar la última cifra puede representar un premio de $40.000 cuando coincide la serie y de $5.000 cuando la serie es diferente. El plan también incluye categorías relacionadas con las dos primeras cifras, las dos últimas y determinadas combinaciones de tres números.

¿Qué día y a qué hora juega?

La Lotería de Cundinamarca realiza normalmente sus sorteos los lunes a las 11:15 de la noche. Cuando un lunes es festivo, la jornada se traslada al siguiente día hábil.



¿Cómo saber si el billete es ganador?

Para comprobar un posible premio no basta con revisar únicamente las cuatro cifras. Es necesario verificar que coincidan los datos correspondientes al número ganador, la serie y el número del sorteo.

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Por ello, se recomienda conservar el billete y revisar la información oficial antes de comenzar cualquier proceso de reclamación.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

El billete ganador debe mantenerse en buenas condiciones, ya que es el comprobante necesario para acreditar el premio.

Cuando el valor del premio es superior a $10 millones, el pago se realiza directamente en las oficinas de la Lotería de Cundinamarca. Para adelantar este procedimiento se solicita presentar el billete ganador, la cédula de ciudadanía, el Registro Único Tributario (RUT) y una certificación bancaria, además de completar la documentación requerida.

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En el caso de premios inferiores a $10 millones, el cobro puede efectuarse a través de puntos de distribución autorizados, siguiendo las condiciones establecidas para cada caso.

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Antes de entregar el billete o iniciar cualquier trámite, es fundamental comprobar que todos los datos coincidan con el resultado oficial del sorteo de este lunes 7 de septiembre.

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