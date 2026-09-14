Resultados Baloto y Revancha hoy lunes, 14 de septiembre de 2026: último sorteo

Hoy, lunes 14 de septiembre de 2026, la atención de miles de colombianos se concentra en la realización del esperado sorteo de Baloto y Revancha, uno de los juegos de suerte y azar más populares de todo el país. Durante esta jornada, numerosos ciudadanos acuden a los puntos de venta autorizados con la ilusión de acertar la combinación ganadora y convertirse en los nuevos multimillonarios de la nación. Como ocurre habitualmente en cada fecha de juego, el sorteo está programado para llevarse a cabo en las horas de la noche, específicamente alrededor de las 11:00 p. m. Al momento de redactar esta nota, las combinaciones ganadoras oficiales aún aparecen pendientes de confirmación definitiva, ya que el proceso de extracción de balotas se efectúa bajo la estricta supervisión de las autoridades competentes para garantizar la absoluta transparencia de la jornada. Por esta razón, los apostadores consultan constantemente los canales informativos oficiales a la espera del anuncio definitivo.

Resultados Baloto 14 de septiembre

Balotas ganadoras: 31 - 20 - 03 - 05 - 10

Superbalota: 08

Resultados Revancha 14 de septiembre

Balotas ganadoras: 04 - 17 - 29 - 12 - 15

Superbalota: 16

¿Cómo jugar el Baloto y Revancha?

Para ingresar en la competencia por estos premios acumulados, el participante debe seleccionar cinco números en un rango que comprende desde el 1 hasta el 43, además de una Superbalota elegida entre el 1 y el 16. El jugador cuenta con la libertad de escoger sus números de manera manual según sus preferencias personales o dejar que el sistema computarizado genere una combinación aleatoria de forma automática. Por su parte, la modalidad de Revancha opera utilizando exactamente la misma combinación de números seleccionada para el sorteo principal de Baloto. Al pagar esta opción, el apostador obtiene una segunda oportunidad independiente para ganar un acumulado multimillonario la misma noche, lo que permite participar de forma consecutiva en dos sorteos con un solo boleto.



¿Cuánto cuesta el Baloto y Revancha?

El acceso a este tradicional juego de azar exige el pago de un valor fijado oficialmente por el operador. Actualmente, realizar una apuesta sencilla para el sorteo de Baloto tiene un costo de 6.000 pesos colombianos. Aquellos apostadores que desean sumar la modalidad de Revancha a su tiquete deben solicitar e incluir dicha opción al instante de realizar la compra en la terminal autorizada. Para garantizar la validez legal del juego y la seguridad del dinero, la adquisición de los boletos se realiza exclusivamente en los puntos de venta oficiales distribuidos a lo largo del territorio nacional.



¿Qué días juega el Baloto y Revancha?

La programación oficial establece que los sorteos de Baloto y Revancha se realizan tres veces por semana: los días lunes, miércoles y sábados. Los resultados oficiales de cada jornada se difunden durante el horario nocturno y se publican minutos después de finalizado el acto de extracción en las plataformas digitales y medios autorizados por el operador. Esta constancia de tres sorteos semanales resulta fundamental para la dinámica del juego, pues permite que los acumulados incrementen su valor a gran velocidad cada vez que ningún participante logra acertar la combinación completa de balotas y Superbalota.



¿De cuánto es el premio mayor de el Baloto y Revancha?

Para la jornada de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026, los acumulados anunciados representan sumas de enorme atracción económica. La bolsa estimada para el sorteo principal de Baloto alcanza los 58.400 millones de pesos. Asimismo, la modalidad de Revancha cuenta con un premio acumulado de 2.000 millones de pesos. En conjunto, la jornada pone en disputa una cifra multimillonaria. Estas impresionantes cuantías responden al sistema progresivo de acumulación que posee el juego, el cual eleva progresivamente la cuantía de la bolsa en cada sorteo donde no se registra un ganador.



¿Qué hacer si se gana el Baloto y Revancha?

Si un ciudadano resulta favorecido con la combinación ganadora, debe seguir un procedimiento claro para la reclamación de su dinero. Lo primordial es conservar el tiquete original en perfecto estado de conservación, debido a que constituye el documento indispensable para validar el cobro. Los expertos recomiendan firmar el respaldo del boleto inmediatamente después de comprarlo y guardarlo en un sitio seguro hasta la verificación oficial. Una vez confirmado el acierto, el beneficiario debe presentar su documento de identidad original y adelantar los trámites ante el operador según los requisitos exigidos por la legislación colombiana vigente.

