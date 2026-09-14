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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Super Astro Luna 14 de septiembre: ¿cuál es el número ganador del sorteo de hoy?

Super Astro Luna 14 de septiembre: ¿cuál es el número ganador del sorteo de hoy?

El Super Astro Luna tiene este lunes 14 de septiembre una nueva jornada de sorteos. Consulte aquí el número ganador y el signo zodiacal una vez se conozca el resultado.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Resultados Astro Luna
Resultados Astro Luna -
Super Astro - Canva

Los jugadores de Super Astro Luna tienen este lunes 14 de septiembre de 2026 una nueva oportunidad de participar en uno de los sorteos de la noche. La jornada corresponde al sorteo número 8243 y está programada para las 10:50 p.m., de acuerdo con el calendario oficial del juego.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar, el jugador debe seleccionar una combinación de cuatro cifras y escoger un signo del zodiaco. El resultado del sorteo determina tanto el número como el signo ganador.

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Los premios dependen de los aciertos obtenidos y de la modalidad de apuesta seleccionada. Por eso, después de conocer las cifras oficiales, es importante revisar el tiquete completo y verificar qué coincidencias obtuvo.

Resultado de Super Astro Luna hoy 14 de septiembre

  • Número ganador: 8393
  • Signo zodiacal: Acuario

El resultado se conocerá después de la realización del sorteo programado para esta noche. El número está compuesto por cuatro cifras y se acompaña de uno de los signos del zodiaco.

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¿Cuánto puede ganar con Super Astro Luna?

El valor del premio depende del tipo de acierto y del monto apostado. Según las condiciones del juego, acertar las cuatro cifras y el signo puede representar un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

También existen premios para quienes acierten parcialmente la combinación. Por ejemplo, se contemplan pagos de hasta 1.000 veces la apuesta por acertar tres cifras más el signo y de hasta 100 veces por acertar dos cifras junto con el signo.

¿Qué hacer si su tiquete resulta ganador?

Si las cifras y el signo de su apuesta coinciden con el resultado, es importante conservar el tiquete original en buen estado. El comprobante debe poder ser validado para iniciar el proceso de reclamación.

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Los premios se cobran en los puntos y establecimientos autorizados, de acuerdo con el valor obtenido y las condiciones establecidas para cada categoría.

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Además, los ganadores cuentan con un plazo de hasta un año después de realizado el sorteo para reclamar el premio. Si ese periodo vence sin que se haga efectivo el cobro, se pierde el derecho a reclamarlo.

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Por eso, después de verificar el resultado, se recomienda guardar el tiquete y realizar el trámite dentro del plazo correspondiente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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