Resultados Lotería del Tolima, último sorteo hoy lunes, 14 de septiembre de 2026: así quedó el juego

La Lotería del Tolima realiza este lunes 14 de septiembre de 2026 una nueva edición de uno de los sorteos más tradicionales y populares de Colombia. Miles de apostadores en diversas regiones del país permanecen atentos al desarrollo del evento que pone en juego un premio mayor de 3.500 millones de pesos, además de una amplia bolsa de premios secos y bonos especiales. La jornada se efectúa en el horario nocturno habitual de la institución tolimense, reuniendo cada semana a jugadores que buscan transformar su situación económica mediante los juegos de azar. Los sorteos se emiten en vivo después de las 10:30 p. m., horario en el cual los participantes verifican si sus combinaciones numéricas resultan favorecidas en alguna de las categorías habilitadas.

Resultados Lotería del Tolima 14 de septiembre

Número ganador: 6 8 4 5

Serie: 051

Al momento de realizar las primeras publicaciones sobre el sorteo de hoy, el número ganador del premio mayor aparece aún pendiente de confirmación oficial, debido a que la extracción de las balotas se efectúa en horas de la noche. Por esta razón, los apostadores deben consultar directamente los canales oficiales de la Lotería del Tolima para verificar las cifras definitivas una vez concluye el evento. Como referencia inmediata antes de la actualización oficial del nuevo sorteo, la edición del 21 de julio de 2026 otorga el premio mayor de 3.500 millones de pesos al número 3805 de la serie 025. Mientras la audiencia aguarda por la confirmación de la combinación de esta noche, los compradores permanecen atentos a la publicación oficial de resultados con la expectativa de obtener alguno de los incentivos.



¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

La Lotería del Tolima se juega mediante la compra de un billete completo o de una fracción autorizada. Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie que participan directamente en el sorteo oficial. Los jugadores adquieren sus combinaciones a través de distribuidores autorizados o mediante plataformas virtuales habilitadas por la entidad[5]. El sistema permite a los compradores elegir números de su preferencia personal o confiar en las combinaciones generadas al azar en los puntos de venta.



¿Cuánto cuesta la Lotería del Tolima?

Participar en este sorteo representa una opción accesible para los apostadores. El valor del billete completo de la Lotería del Tolima es de 12.000 pesos. Para quienes prefieren participar con una inversión menor, cada una de sus tres fracciones tiene un precio individual de 4.000 pesos. Esta modalidad facilita que un mayor número de personas adquiera sus billetes e ingrese a la bolsa semanal de premios.



¿Qué días juega la Lotería del Tolima?

La Lotería del Tolima realiza sus sorteos oficiales todos los lunes no festivos, generalmente a las 10:30 de la noche. Esta programación semanal convierte a la entidad en una de las principales referencias para los aficionados a los juegos de azar al inicio de cada semana en el país. Gracias a este esquema regular, los compradores organizan sus apuestas habituales y siguen la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora del premio mayor y de las fracciones premiadas.



¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería del Tolima?

El premio mayor de la Lotería del Tolima asciende a 3.500 millones de pesos. Además del acumulado principal, el plan oficial incluye bonos especiales como “La casa para siempre”, “Cero kilómetros”, “Dulima dorada”, “El top de la suerte”, “El tren de la fortuna” y **“La ráfaga millonaria”. Asimismo, la empresa genera recursos destinados a financiar diversos programas de interés público en Colombia.



¿Qué hacer si se gana la Lotería del Tolima?

Si una persona gana la Lotería del Tolima, debe conservar el billete original en buen estado y presentarlo junto con la documentación exigida para reclamar el premio. Para cobrar premios de mayor cuantía, la entidad requiere documentos personales como la cédula de ciudadanía, el RUT y la certificación bancaria. Los premios más altos se reclaman directamente en las oficinas de la lotería, donde se efectúa el proceso de verificación y el desembolso correspondiente.

