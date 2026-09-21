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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Noche: resultados último sorteo de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026

Caribeña Noche: resultados último sorteo de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026

El sorteo de este lunes se realizará a las 10:30 p. m. y aquí podrá consultar las cifras ganadoras una vez sean confirmadas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Caribeña Noche 13 de agosto 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Noche: resultados último sorteo de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026. -
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Los participantes del chance Caribeña Noche esperan conocer este lunes 21 de septiembre de 2026 la combinación que resulte seleccionada en el sorteo nocturno. La jornada está prevista para las 10:30 p. m., horario en el que se realiza habitualmente esta extracción. Por el momento, el resultado correspondiente a este lunes no ha sido publicado. En esta nota se actualizarán las cifras una vez se conozca oficialmente el número ganador y la quinta balota.

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Resultado de Caribeña Noche del 21 de septiembre

  • Número ganador:
  • Quinta balota:

La combinación de cuatro dígitos se obtiene mediante el sorteo correspondiente y sirve como referencia para las diferentes modalidades de apuesta. La quinta balota corresponde al número adicional que acompaña el resultado principal.

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¿Cómo se juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche es un juego de chance en el que el participante selecciona una combinación numérica y define el monto que desea apostar, de acuerdo con las modalidades disponibles.

Entre las alternativas se encuentran las apuestas de cuatro, tres y dos cifras, además de las opciones relacionadas con las últimas cifras del número ganador. Los montos de los premios dependen del tipo de apuesta y del valor invertido. Las apuestas pueden realizarse a través de puntos de venta autorizados y de las plataformas habilitadas por los operadores correspondientes.

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¿Qué debe hacer si su número resulta ganador?

Después de conocer el resultado, es importante revisar que las cifras del tiquete coincidan exactamente con la combinación publicada.

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El comprobante de la apuesta debe conservarse en buen estado y sin alteraciones que puedan impedir su validación. Para reclamar un premio, el ganador deberá acudir a un punto autorizado y presentar el tiquete junto con el documento de identidad cuando sea requerido.

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En los premios de mayor cuantía pueden aplicarse los procedimientos y retenciones establecidos por la normativa colombiana.

Importante: el resultado de Caribeña Noche correspondiente al 19 de septiembre queda pendiente de actualización hasta que termine el sorteo de las 10:30 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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