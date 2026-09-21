Resultados Lotería del Tolima, último sorteo hoy lunes, 21 de septiembre de 2026: así quedó el juego

La Lotería del Tolima realiza este lunes 21 de septiembre de 2026 una nueva edición de uno de los sorteos más tradicionales y populares de Colombia. Miles de apostadores permanecen atentos al desarrollo del evento, que pone en juego un premio mayor de 3.500 millones de pesos, además de una amplia bolsa de premios secos y bonos especiales.

La jornada se efectúa en el horario nocturno habitual de la institución tolimense. Los resultados podrán ser consultados una vez finalice el sorteo y se confirme oficialmente la combinación ganadora.

Resultados Lotería del Tolima 21 de septiembre

Número ganador: pendiente

Serie: pendiente

El resultado del premio mayor quedará disponible una vez se realice el sorteo de este lunes 21 de septiembre. Los apostadores deben consultar los canales oficiales de la Lotería del Tolima para verificar las cifras definitivas.

Como referencia, en el sorteo anterior, realizado el lunes 14 de septiembre de 2026, el número ganador del premio mayor fue el 6845, de la serie 051.



¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

La Lotería del Tolima se juega mediante la compra de un billete completo o de una fracción autorizada. Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie que participan directamente en el sorteo oficial.



Los jugadores pueden adquirir sus combinaciones a través de distribuidores autorizados o mediante las plataformas habilitadas por la entidad.

Publicidad

¿Cuánto cuesta la Lotería del Tolima?

El valor del billete y de sus fracciones puede consultarse en los canales oficiales de la Lotería del Tolima. La entidad dispone de diferentes modalidades para que los jugadores participen en el sorteo semanal.



¿Qué días juega la Lotería del Tolima?

La Lotería del Tolima realiza sus sorteos oficiales todos los lunes no festivos, generalmente a las 10:30 de la noche. El sorteo de este lunes 21 de septiembre corresponde al sorteo número 4188.



¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería del Tolima?

El premio mayor de la Lotería del Tolima es de 3.500 millones de pesos, de acuerdo con la información correspondiente al sorteo del 14 de septiembre. La entidad también entrega diferentes premios secos y bonos especiales.



¿Qué hacer si se gana la Lotería del Tolima?

Si una persona resulta ganadora, debe conservar el billete original en buen estado y verificar las condiciones establecidas por la entidad para reclamar el premio.

También es importante comprobar que el número y la serie del billete coincidan exactamente con los resultados oficiales antes de adelantar cualquier trámite de cobro.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.