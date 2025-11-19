Lista de precios en Corabastos hoy 19 de noviembre: mazorca, cebolla y Lulo se encarecieron

Publicidad
La Central Mayorista de Abastos de Bogotá (Corabastos) reportó hoy movimientos significativos en los precios de varios productos agrícolas, impactando el bolsillo de los comerciantes minoristas y, por ende, de los consumidores finales.
La jornada se caracterizó por un fuerte incremento en el costo de algunos alimentos básicos de la canasta familiar, mientras que otros experimentaron alivios importantes. El cilantro, la cebolla y el lulo lideraron la lista de productos con alzas, según el último informe de precios de la central.
El sector de las hortalizas y las frutas sufrió las mayores presiones al alza en la jornada de hoy. El cambio más dramático lo registraron el cilantro, la cebolla larga o la habichuela un ingrediente esencial en la gastronomía colombiana, que prácticamente duplicó su valor.
|Producto
|Unidad
|Precio Anterior
|Precio Actual
|Variación
|Mazorca
|Bulto (50 kilos)
|$180.000
|$190.000
|+5. 56%
|Lulo
|Canastilla (25 kilos)
|$110.000
|$120.000
|+9.09%
|Cebolla Larga
|Rollo (30 kilos)
|$50.000
|$70.000
|+40.00%
|Cilantro
|10 kilos
|$30.000
|$50.000
|+66.67%
|Alcachofa
|Docena
|$30.000
|$40.000
|+33.33%
|Haba Verde
|Bulto (50 kilos)
|$80.000
|$100.000
|+25.00%
|Habichuela
|50 kilos
|$100.000
|$120.000
|+20.00%
|Papa Pastusa
|Bulto (50 kilos)
|$60.000
|$70.000
|+16.67%
|Acelga
|10 kilos
|$20.000
|$25.000
|+25.00%
|Lechuga
|Docena
|$24.000
|$25.000
|+4.17%
El caso del Cilantro es particularmente preocupante, el producto incrementó su costo en más de la mitad, lo que podría traducirse en precios más altos para platos típicos como las sopas de verduras. De igual manera, la Papa Pastusa, básica en muchos hogares, subió $10.000 por bulto.
La buena noticia para los consumidores y comerciantes está en el grupo de productos que experimentaron una disminución en sus costos de ingreso a la central. La principal rebaja se concentró en la Cebolla Cabezona Blanca y dos variedades de papa y frijol.
|Producto
|Unidad
|Precio Anterior
|Precio Actual
|Variación
|Cebolla Cabezona Blanca
|Bulto (50 kilos)
|$80.000
|$70.000
|-12.50%
|Pepino Cohombro
|Kilo
|$3.500
|$2.500
|-28.57%
|Pimentón
|Kilo
|$4.000
|$3.000
|-25.00%
|Repollo
|Bulto (50 kilos)
|$100.000
|$80.000
|-20.00%
|Rábano Rojo
|Atado (3 kilos)
|$12.000
|$10.000
|-16.67%
|Zanahoria
|Bulto (50 kilos)
|$140.000
|$130.000
|-7.14%
|Frijol Verde
|Bulto (50 kilos)
|$200.000
|$180.000
|-10.00%
|Papa Criolla
|Bulto (50 kilos)
|$200.000
|$180.000
|-10.00%
Destaca la disminución del precio de la Papa Criolla y el Frijol Verde, ambos con una caída de $20.000 por bulto, lo que representa un respiro para los consumidores, especialmente en platos que requieren grandes cantidades de estos insumos. Los precios de los aliños como el Pimentón y el Pepino Cohombro también mostraron una tendencia a la baja.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO