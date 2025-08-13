Bancolombia ofrece descuentos para comprar el iPhone 16: celulares y televisores en promoción

Bancolombia ha activado una serie de promociones en su plataforma de comercio electrónico Tu 360 Compras, enfocadas en productos tecnológicos. Entre los artículos disponibles se encuentra el iPhone 16, junto con otros dispositivos como celulares de diferentes marcas y televisores de diversas especificaciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La iniciativa está dirigida a los clientes del banco que deseen adquirir productos mediante condiciones de pago específicas, como cuotas sin intereses, aplicables únicamente con tarjetas de crédito Bancolombia. La plataforma permite realizar compras en línea de manera directa, con acceso a un catálogo que incluye referencias en tecnología, hogar, moda, servicios, entre otras categorías.

Tu 360 Compras funciona como un canal de integración entre Bancolombia y comercios aliados, con cobertura nacional. Los productos disponibles están sujetos a condiciones particulares según el proveedor, incluyendo disponibilidad de inventario, tiempos de entrega y políticas de garantía.



Promociones de Bancolombia para comprar el iPhone 16

Le compartimos cuáles los productos tecnológicos incluidos en la campaña actual, junto con sus precios y condiciones de compra:



iPhone 16

iPhone 16 128GB: precio original de $4.686.250. Precio con descuento: $3.561.550. Descuento aplicado: 24 %. Disponible en la tienda ULTRAPHONE. Financiación: 2 a 6 cuotas sin interés.

precio original de $4.686.250. Precio con descuento: $3.561.550. Descuento aplicado: 24 %. Disponible en la tienda ULTRAPHONE. Financiación: 2 a 6 cuotas sin interés. iPhone 16 Pro 128GB: precio con descuento: $4.369.050. Descuento aplicado: 24 %.

precio con descuento: $4.369.050. Descuento aplicado: 24 %. iPhone 16 Pro Max 256GB: precio con descuento: $5.081.550. Descuento aplicado: 24 %.

precio con descuento: $5.081.550. Descuento aplicado: 24 %. iPhone 16 Pro Max 256GB (versión alternativa): precio con descuento: $7.409.905. Descuento aplicado: 23 %. Disponible en Celumovil Store.

Celulares Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB: precio original: $6.899.920. Precio con descuento: $3.613.998. Descuento aplicado: 47 %.

precio original: $6.899.920. Precio con descuento: $3.613.998. Descuento aplicado: 47 %. Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB: precio con descuento: $4.654.904. Descuento aplicado: 38 %.

precio con descuento: $4.654.904. Descuento aplicado: 38 %. Samsung Galaxy S25 256GB azul hielo: precio con descuento: $3.770.465. Descuento aplicado: 22 %.

Otros celulares

Xiaomi Redmi 13 256GB + 8GB RAM: precio con descuento: $503.405. Descuento aplicado: 49 %.

precio con descuento: $503.405. Descuento aplicado: 49 %. Motorola Edge 40 Neo 256GB: precio con descuento: $1.299.000. Descuento aplicado: 35 %.

Televisores con descuento

TV TCL 55" QLED 4K Smart Google: precio con descuento: $1.836.255. Descuento aplicado: 24 %.

precio con descuento: $1.836.255. Descuento aplicado: 24 %. Samsung Televisor Smart 75" Crystal 4K (2025): precio con descuento: $2.849.907. Descuento aplicado: 28 %.

precio con descuento: $2.849.907. Descuento aplicado: 28 %. LG LED 55" UHD 4K Smart: precio con descuento: $1.708.654. Descuento aplicado: 38 %.

precio con descuento: $1.708.654. Descuento aplicado: 38 %. Samsung Televisor Smart 55" QLED 4K (2025): precio con descuento: $1.852.405. Descuento aplicado: 25 %.

Accesorios y otros productos

AirPods 4ta generación con cancelación de ruido: precio con descuento: $759.050. Descuento aplicado: 24 %.

precio con descuento: $759.050. Descuento aplicado: 24 %. Audífonos Sony Bluetooth con cancelación de ruido: precio con descuento: $370.463. Descuento aplicado: 62 %.

precio con descuento: $370.463. Descuento aplicado: 62 %. Consola Retro 4K inalámbrica: precio con descuento inferior a $100.000. Incluye más de 20.000 videojuegos.

¿Cómo acceder a los descuentos en Bancolombia?

Para acceder a las promociones, los usuarios deben ingresar a la plataforma Tu 360 Compras utilizando sus credenciales de Bancolombia. Las compras deben realizarse con tarjeta de crédito Bancolombia para aplicar las condiciones de financiación sin intereses y los descuentos adicionales. Cada producto está vinculado a un comercio específico. Las compras no pueden combinar productos de diferentes tiendas en una misma transacción. Las condiciones de entrega, garantía y devolución dependen del proveedor seleccionado.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL