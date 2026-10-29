Los resultados de Chontico Noche, sorteo de este jueves 29 de octubre de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance que se realizan en Colombia y ofrece a los participantes la posibilidad de ganar premios al acertar una combinación de cuatro cifras. Este jueves 29 de octubre se llevará a cabo un nuevo sorteo, cuyo resultado permitirá conocer el número ganador y la Quinta cifra.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche se juega de lunes a viernes a las 7:00 p. m. Los sábados, el sorteo está programado para las 10:00 p. m., mientras que los domingos y festivos se realiza a las 8:00 p. m., según los horarios publicados para el juego. Los resultados se pueden consultar a través de los canales autorizados y de la transmisión correspondiente por Telepacífico.



¿Cómo jugar al Chontico Noche?

Para participar, el jugador selecciona una combinación de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y define el valor de su apuesta. También puede solicitar una combinación generada al azar en el punto de venta autorizado.

El premio depende de la modalidad elegida y de las cifras acertadas. Por eso, es importante revisar las condiciones del juego y conservar el comprobante que se entrega al realizar la apuesta.

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Resultado del Chontico Noche de hoy, jueves 29 de octubre:

Número ganador: pendiente.

Quinta cifra: pendiente.

Las cifras ganadoras se actualizarán una vez finalice el sorteo y se publique el resultado correspondiente. Los jugadores deben verificar la fecha para evitar confundir la combinación de hoy con la de jornadas anteriores.



¿Qué cayó en el Chontico Noche del miércoles 28 de octubre?

El resultado del Chontico Noche del miércoles 28 de octubre de 2026 está pendiente de confirmar. Una vez se publique la combinación ganadora, se podrán consultar las siguientes cifras para verificar las modalidades de apuesta:



Número de cuatro cifras: pendiente.

Tres últimas cifras: pendientes.

Tres primeras cifras: pendientes.

Dos últimas cifras: pendientes.

Última cifra: pendiente.

Quinta: pendiente.

Este resultado corresponde al sorteo anterior y no debe utilizarse para verificar las apuestas de este jueves. La combinación ganadora de la jornada actual será independiente.



¿Cuánto paga el Chontico Noche?

Como referencia, los pagos habituales de las modalidades de chance pueden variar según el número de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Cuatro cifras en orden directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras en orden directo: hasta 400 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras: hasta 50 veces el valor apostado.

Última cifra: hasta cinco veces el valor apostado.

Los montos efectivos deben comprobarse con el plan de premios vigente y las condiciones del operador autorizado.

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¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Si el resultado coincide con la apuesta, el ganador debe conservar el tiquete original y presentar su documento de identidad para iniciar el proceso de cobro. Los requisitos y el lugar de pago dependen de la cuantía del premio y del operador a través del cual se realizó la apuesta.

Para evitar inconvenientes, se recomienda revisar que el comprobante esté en buen estado y consultar los canales oficiales antes de reclamar.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.