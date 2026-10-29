Sinuano Día, resultados oficiales: número ganador y quinta balota del jueves 29 de octubre

Con el cierre del mes de octubre a la vuelta de la esquina, la expectativa entre la comunidad de apostadores en Colombia alcanza su punto más alto. Este jueves 29 de octubre de 2026, el reconocido sorteo del Sinuano Día renueva la ilusión de miles de ciudadanos que, con boleto en mano, esperan acertar la combinación afortunada de la jornada para obtener un importante respaldo económico de cara al fin de mes.

A continuación, disponemos en primera instancia del espacio reservado para la consulta inmediata del resultado oficial, el cual será completado tan pronto las autoridades competentes y los delegados del juego emitan la correspondiente certificación.



Módulo de resultados oficiales: jueves 29 de octubre

Número ganador (cuatro cifras) Quinta balota

Funcionamiento Operativo y Distribución de Premios

El Sinuano Día basa su operación en un sistema aleatorio transparente que emplea cuatro baloteras independientes, asignadas para extraer un dígito del 0 al 9 en cada turno. Una de las grandes virtudes de este juego de apuestas permanentes es que no impone un valor fijo por boleto: cada usuario define el capital a jugar en función de su capacidad financiera, partiendo de valores mínimos en los puntos de venta oficiales.

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El incentivo que recibe el ganador se calcula multiplicando el monto invertido según el nivel de acierto obtenido:



Cuatro Cifras (Acierto Pleno): Es la máxima categoría de premiación e incentiva al jugador con un pago de 4.500 veces el valor de la apuesta. Tres Cifras Finales: Premia la coincidencia exacta de los últimos tres dígitos devolviendo 400 veces la suma apostada. Dos Cifras Finales: Garantiza una retribución equivalente a 50 veces el valor invertido. Una Cifra Final: Otorga un retorno de 5 veces el dinero jugado al acertar la última balota.

Pasos legales para reclamar un tiquete premiado

Si la combinación de su tiquete coincide con los resultados emitidos en la tarde de este 29 de octubre, es fundamental proceder conforme a los requisitos fijados por la normativa de juegos de suerte y azar en el territorio nacional:



Conservación del comprobante: El tiquete físico es un documento valor nominal. Debe mantenerse en óptimas condiciones de conservación, sin arrugas severas, tachaduras, roturas ni enmendaduras que puedan comprometer la lectura del código de barras o los dígitos impresos.

El tiquete físico es un documento valor nominal. Debe mantenerse en óptimas condiciones de conservación, sin arrugas severas, tachaduras, roturas ni enmendaduras que puedan comprometer la lectura del código de barras o los dígitos impresos. Presentación del documento de identidad: El apostador debe acercarse de manera presencial a una red de distribución autorizada (como SuperGIROS o Record ) portando su cédula de ciudadanía original o cédula de extranjería vigente.

El apostador debe acercarse de manera presencial a una red de distribución autorizada (como o ) portando su o cédula de extranjería vigente. Gestión por cuantía de premio: Los premios de menor valor se desembolsan de forma inmediata en las taquillas comerciales. Si el monto total a cobrar es igual o superior a las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), la reclamación se tramita formalmente en las sedes administrativas principales de la entidad concesionaria.

Los premios de menor valor se desembolsan de forma inmediata en las taquillas comerciales. Si el monto total a cobrar es igual o superior a las (Unidad de Valor Tributario), la reclamación se tramita formalmente en las sedes administrativas principales de la entidad concesionaria. Retención por ganancias ocasionales: En cumplimiento del Estatuto Tributario colombiano, los cobros que igualen o superen el umbral de las 48 UVT están sujetos a una retención en la fuente del 20%, recursos que se transfieren directamente a las arcas del sistema de salud pública.

Cobertura en vivo y horario de emisión

El sorteo del Sinuano Día se efectúa puntualmente todos los días del año a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). La transmisión oficial del juego se realiza en directo a través del canal regional Telecaribe, contando con la veeduría de delegados del sector salud y las autoridades locales para asegurar la total transparencia del proceso.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.