Desde EE. UU., Flávio Bolsonaro dice que es "el verdadero presidente electo de Brasil"

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien huyó a Estados Unidos dos días después de perder las elecciones presidenciales, se declaró este miércoles el "verdadero presidente electo de Brasil", en una carta abierta que divulgó en sus redes sociales. El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro aterrizó este miércoles en Miami (Florida, EE.UU.) después de salir de Brasil vía Argentina junto con su familia para poner rumbo a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno de Donald Trump, aliado de su padre.

En la misiva, Flávio, derrotado en la segunda vuelta de las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, por su "coraje" y "sentido de justicia", y a Trump por acogerlo en el país norteamericano. El conservador afirmó que "liderará" la oposición desde ese país, al considerar que las elecciones fueron un "repugnante fraude".

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷

28.10.26 pic.twitter.com/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

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La salida de Bolsonaro de Brasil estuvo rodeada de gran confusión. Medios estadounidenses reportaron el martes que el político brasileño ya estaba en el país norteamericano. Fuentes del gobierno de Argentina, cuyo presidente Javier Milei es un aliado de los Bolsonaro, desmintieron que el senador hubiera ingresado al país. Pero horas después, la Dirección Nacional de Migraciones argentina comunicó que Bolsonaro había cruzado la frontera poco antes de medianoche "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal". Bolsonaro habría entrado en Argentina usando un tercer pasaporte, italiano, según medios argentinos. Tiene ese nacionalidad desde 2023, según un documento del parlamento italiano consultado por la AFP.



¿Cómo fue la llegada de Flávio Bolsonaro a EE. UU.?

El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Florida tras huir de su país vía Argentina, días después de haber perdido la elección ante el presidente Lula. Bolsonaro, el conservador de 45 años y su familia llegaron a bordo de un jet al aeropuerto de Opa-Locka, en las afueras de Miami, tras un cinematográfico escape que causó estupefacción dentro y fuera de Brasil. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro condenado en Brasil, huyó primero a Argentina y luego transitó en la noche del martes en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada para luego dirigirse a Estados Unidos.



El Departamento de Estado le concedió visado a él y a su familia, que le acompañó en la huida, a pesar de que según las autoridades de su país, sus pasaportes brasileños (uno normal y otro diplomático) fueron cancelados. Flávio Bolsonaro entró en Estados Unidos con la categoría migratoria B1, que significa visita de negocios, de acuerdo a los registros de la policía fronteriza, que pudo consultar la AFP. El político, que se considera un perseguido político, tiene autorización para permanecer en el territorio estadounidense hasta el 4 de enero.



"Creo que son buenas personas. La elección fue muy extraña, creo que fue terrible", declaró el presidente Donald Trump, aliado de los Bolsonaro, antes de la llegada del senador a su país. Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Había liderado la primera vuelta, pero su rival logró dar un inesperado vuelco, después de una extensión de la jornada electoral de dos horas. El senador tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero. Su hermano Eduardo Bolsonaro, que era diputado, vive en Estados Unidos desde 2023 y es investigado también por la justicia brasileña.

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Con información de EFE y AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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